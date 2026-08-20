ASEAN Cup 2026: Truyền thông đánh giá về 'chìa khóa' đưa Việt Nam vào chung kết

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Xuân Son được truyền thông khu vực đánh giá là nhân tố tạo nên khác biệt, góp phần quan trọng đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đặc biệt nhấn mạnh quyết định của huấn luyện viên Kim Sang-sik khi tung Xuân Son vào sân ở phút 60.

Chỉ 2 phút sau, tiền đạo này đã ghi bàn mở tỷ số sau khi chớp thời cơ từ cú dứt điểm bật ra của Trương Tiến Anh. Đến phút 89, Xuân Son hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm từ góc hẹp, ấn định chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Theo AFC, thủ môn Azri Ghani đã có màn trình diễn ấn tượng, nhiều lần cứu thua cho Malaysia trong hiệp 1. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Xuân Son đã tạo ra khác biệt, giúp đội tuyển Việt Nam phá vỡ thế trận phòng ngự của đối thủ.

Truyền thông Malaysia cũng dành sự chú ý đặc biệt cho tiền đạo Việt Nam. Trang Stadium Astro nhận định Xuân Son là nhân tố trực tiếp khiến hy vọng lần đầu tiên sau gần 1 thập kỷ lọt vào chung kết giải vô địch Đông Nam Á của Malaysia tan vỡ. Sau 2 trận bán kết, chân sút này đã ghi 3 bàn, góp phần giúp Việt Nam vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0.

Trang Bharian thì cho rằng bước ngoặt của cặp đấu diễn ra khi Xuân Son được tung vào sân. Sự xuất hiện của tiền đạo này khiến hàng thủ Malaysia gặp nhiều khó khăn trước khả năng càn lướt và dứt điểm của anh. Trong khi đó, báo New Straits Times nhấn mạnh dù thất bại, Malaysia vẫn có thể tự hào với hành trình vào bán kết.

Chiến thắng trước Malaysia giúp đội tuyển Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp gặp Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup. Truyền thông Thái Lan đặc biệt lưu ý đến phong độ của Xuân Son, xem tiền đạo này là một trong những mối đe dọa lớn đối với đội tuyển xứ Chùa Vàng.

Theo báo Siamsport, Xuân Son nhanh chóng tạo khác biệt sau khi được tung vào sân và trở thành điểm đáng lo ngại đối với Thái Lan trước hai trận chung kết. Trong khi đó, báo Thairath nhấn mạnh cuộc đối đầu năm nay là màn tái hiện chung kết ASEAN Cup 2024, khi Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 5-3.

Tại Hàn Quốc, báo Chosun Biz dành nhiều lời khen cho huấn luyện viên Kim Sang-sik sau chiến thắng trước Malaysia. Tờ báo này cho rằng nếu đánh bại Thái Lan trong 2 trận chung kết, ông Kim sẽ trở thành huấn luyện viên đầu tiên giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Đây là thành tích mà huấn luyện viên Park Hang-seo chưa từng đạt được trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra tại sân Rajamangala ở Bangkok (Thái Lan) ngày 22/8, trước khi 2 đội đá trận lượt về tại Việt Nam ngày 26/8./.

Lịch thi đấu chi tiết chung kết ASEAN Cup 2026 Việt Nam-Thái Lan Sau hành trình ấn tượng, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu kình địch Thái Lan ở hai lượt trận chung kết để tranh chức vô địch ASEAN Cup 2026.