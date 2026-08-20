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Lý do VETC tạm dừng thu phí Ví điện tử 6.600 đồng/tháng

Ngày 20/8, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC chính thức thông báo tạm dừng triển khai thu phí dịch vụ Ví điện tử VETC để rà soát, tiếp thu ý kiến đóng góp từ khách hàng và xây dựng phương án phù hợp.

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Lý do VETC tạm dừng thu phí Ví điện tử 6.600 đồng/tháng
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Bản tin 60s ngày 20/8/2026 gồm những nội dung sau:

VETC tạm dừng thu phí Ví điện tử 6.600 đồng/tháng để tiếp thu ý kiến từ khách hàng.

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