Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Chú trọng kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Sáng 20/8, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tiến sỹ Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giới thiệu và trao đổi chuyên đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh,” đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới” với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất).

Xây dựng Đảng có 4 nội dung cơ bản, gồm: Xây dựng Đảng về Chính trị; về tư tưởng; về đạo đức; và xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ.

Tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu một số vấn đề, các học viên đã trao đổi, thảo luận những nội dung gồm: Vì sao phải xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, "là đạo đức, là văn minh"? Nội dung, phương pháp, biện pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” để xứng đáng và đảm đương được sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới; về vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của tổ chức đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị cùng các kiến nghị, đề xuất cụ thể; các giải pháp thực hiện quyết liệt nhiều nghị quyết, nhiệm vụ chiến lược, quan trọng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư truyền đạt Chuyên đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “Là đạo đức, là văn minh” đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong Kỷ nguyên phát triển mới” với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trao đổi một số nội dung cơ bản về xây dựng Đảng, đồng chí nêu rõ Đảng ta đã xác định: “Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và thường xuyên của Đảng.” Từ khi ra đời đến nay, Đảng đã ban hành rất nhiều nghị quyết, quy chế, quy định, kết luận chuyên đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hiện nay, toàn Đảng và cả hệ thống chính trị đang tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, mô hình phát triển đất nước đã được xác định, chúng ta đang thực hiện 4 bước chuyển chiến lược: Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực; Về kinh tế-xã hội, chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người; Về bảo vệ đất nước và phát triển bền vững.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay với nhiệm vụ phát triển đất nước, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu bật phương hướng công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cụ thể, tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa."

Đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Tiếp tục hoàn thiện, triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới.

Kịp thời hoàn thiện đồng bộ thể chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với mô hình tổ chức mới; tăng cường chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Chú trọng và tăng cường đoàn kết trong Đảng, lấy đoàn kết trong Đảng là cơ sở, nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín. Tăng cường kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và có tính đột phá; kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm "không ngừng, không nghỉ", "không có vùng cấm,", "không có ngoại lệ."

Cùng với thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, ba giải pháp đột phá cần tập trung triển khai trong thời gian tới gồm: Nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân.

Các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là việc ban hành nghị quyết. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tạo bước đột phá đi đầu về chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, tập trung đẩy mạnh, tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái số đồng bộ phục vụ hoạt động của Đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ theo đúng chủ trương "có vào, có ra," "có lên, có xuống"; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở có tư duy, năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước; đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, mũi nhọn, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung làm động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư truyền đạt Chuyên đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “Là đạo đức, là văn minh” đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong Kỷ nguyên phát triển mới” với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo Thường trực Ban Bí thư, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, "là đạo đức, là văn minh" thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

Đây là vấn đề có tính chiến lược, then chốt, căn bản, cốt lõi, lâu dài, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ, sự phát triển của đất nước, do vậy phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả và có sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, hành động quyết liệt vì nước, vì dân của những người đứng đầu, của toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt quan điểm, chủ trương về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, "là đạo đức, là văn minh", đủ sức đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV (Lớp thứ nhất) được tổ chức từ ngày 17-23/8/2026 với sự tham dự của 63 đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIV./.

Thường trực Ban Bí thư truyền đạt chuyên đề về xây dựng Đảng với Ủy viên TW Đảng khóa XIV Sáng 20/8/2026, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú truyền đạt chuyên đề về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện cho Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

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