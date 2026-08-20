Tháo gỡ điểm nghẽn, nhanh chóng đưa quyết sách vào cuộc sống

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ 13, trao đổi bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt và trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ cũng như các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị khối lượng hồ sơ, tài liệu lớn.

Các đại biểu bày tỏ kỳ vọng những luật, nghị quyết được thông qua kỳ họp lần này sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ họp, đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng (Phú Thọ) cho rằng, dù khối lượng công việc rất lớn và thời gian gấp rút, các dự thảo luật, nghị quyết đã được Chính phủ, các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra của Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu từ sớm. Tinh thần thảo luận sôi nổi, trách nhiệm của các đại biểu tại nghị trường đã đi thẳng vào những điểm nghẽn thực tiễn từ cơ sở.

Theo đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng, các chính sách được Quốc hội thông qua phải đảm bảo tính đồng bộ và khả thi; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương; triệt để cắt giảm thủ tục hành chính và ứng dụng chuyển đổi số nhằm giảm bớt chi phí, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

"Điều tôi kỳ vọng nhất sau kỳ họp này là các chính sách sẽ được triển khai ngay, tránh tình trạng luật chờ nghị định. Thể chế phải thực sự trở thành nguồn lực, khơi thông điểm nghẽn để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư và người dân được thụ hưởng những thành quả thiết thực nhất," đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng nhấn mạnh.

Nhấn mạnh về những điểm mới tại kỳ họp, đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm (Lâm Đồng) cho biết, đối với các dự án luật mới nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội đã tiến hành chia tổ thảo luận về chính sách pháp luật trước khi hoàn thiện quy định chi tiết. Cách làm này giúp các dự án luật bám sát thực tiễn đời sống hơn.

Cũng theo đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, không khí thảo luận diễn ra rất trách nhiệm và thực chất. Các đại biểu tập trung phân tích sâu tính khả thi khi triển khai tại địa phương, khả năng giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp, cũng như ngăn chặn nguy cơ phát sinh kẽ hở pháp lý.

Đại biểu cho rằng, yêu cầu cốt lõi là việc tháo gỡ điểm nghẽn này không được tạo ra điểm nghẽn mới. Phân cấp, phân quyền phải đi đôi với nguồn lực, công cụ kiểm soát và khả năng thực thi, tránh việc chuyển giao trách nhiệm một cách cơ học. Chính sách vừa phải thông thoáng để giải phóng nguồn lực, khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa phải đảm bảo an toàn pháp lý, phòng chống lợi ích nhóm và thất thoát tài sản nhà nước.

"Thước đo thực chất cho sự thành công của Kỳ họp là công việc của người dân, doanh nghiệp được giải quyết nhanh chóng, minh bạch hơn; dự án ách tắc được khơi thông và cán bộ cơ sở có căn cứ pháp lý rõ ràng để tự tin triển khai công việc," đại biểu nhấn mạnh.

Đồng tình với các ý kiến trên, đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Quảng Trị) cho rằng, tính cấp thiết của kỳ họp xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện thể chế để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Việc Quốc hội chủ động chia chương trình kỳ họp thành 2 đợt thể hiện sự linh hoạt, vừa đảm bảo tiến độ, vừa tạo thời gian cho các cơ quan thẩm tra tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các dự án luật phức tạp, có tác động lớn như Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở...

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tinh thần làm việc của các đại biểu Quốc hội. Với khối lượng tài liệu lớn và các vấn đề chuyên ngành sâu, các đại biểu đã chủ động nghiên cứu, đối chiếu quy định với thực tiễn để đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc.

Đại biểu nhấn mạnh tinh thần chung xuyên suốt kỳ họp là khẩn trương nhưng không nóng vội; đổi mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhưng vẫn phải giữ vững tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Sự chủ động của Quốc hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với trách nhiệm của từng đại biểu và chất lượng của từng quyết định lập pháp, hướng tới mục tiêu tạo động lực phát triển mới cho đất nước./.

Quốc hội tiếp tục thảo luận về việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia Đa số các ý kiến nhất trí chủ trương tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới thực chất phương thức phân bổ ngân sách nhà nước.