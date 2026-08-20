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Phát triển du lịch nông thôn, gắn với sản phẩm OCOP

Không chỉ là sản phẩm hàng hóa, OCOP được nhiều địa phương đưa vào hành trình du lịch để kể câu chuyện vùng đất, kết nối với du khách, mở rộng thị trường và tạo thêm giá trị cho kinh tế nông thôn.

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Phát triển du lịch nông thôn, gắn với sản phẩm OCOP
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Từ những sản vật quen thuộc của làng quê đến những sản phẩm OCOP được chuẩn hóa, câu chuyện hôm nay không chỉ dừng lại ở việc nâng chất lượng hay mở rộng thị trường. Khi được đưa vào sân bay, resort, điểm tham quan, làng nghề và những vùng nguyên liệu, sản phẩm OCOP đang trở thành một phần của hành trình khám phá văn hóa và trải nghiệm du lịch.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những cách làm mới đang đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với du khách, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị kinh tế nông thôn:

- Đà Nẵng đưa sản phẩm OCOP vào hành trình khám phá địa phương.

- Cà Mau mở rộng đầu ra OCOP từ các điểm tham quan.

- Tây Ninh kết nối làng nghề, OCOP với du khách.

- Khánh Hòa phát triển sản phẩm OCOP thành “đại sứ” du lịch.

- Ninh Bình kết nối OCOP với phát triển du lịch nông thôn.

(Vietnam+)
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