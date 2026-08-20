Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ thăm chính thức Singapore

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore từ ngày 24-25/8/2026

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore./.

Gắn kết chiến lược Việt Nam-Singapore trong một ASEAN thịnh vượng Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đánh giá là có ý nghĩa hết sức quan trọng và diễn ra rất đúng thời điểm.