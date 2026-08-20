Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ thăm chính thức Singapore

Theo Bộ Ngoại giao, chuyến thăm chính thức Singapore của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú được thực hiện theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore từ ngày 24-25/8/2026

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)
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