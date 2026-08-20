Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Chiều 20/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan) và phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ba sỹ quan được trao quyết định gồm Trung tá Trịnh Văn Thực, giảng viên Bộ môn Quân sự Chung (Khoa Quân sự, Học viện Quân y), đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan); Thiếu tá Mạnh Ngọc Điệp, Trợ lý Tài chính, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật (Lữ đoàn Thông tin 21, Bộ đội Biên phòng), đảm nhiệm vị trí sỹ quan tham mưu điều phối quân-dân sự và Thượng úy Phạm Hùng, Trợ lý Phái bộ (Phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam), đảm nhiệm vị trí sỹ quan tham mưu tác chiến, tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei).

Thông tin về công tác chuẩn bị cho 3 sỹ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết 3 sỹ quan được lựa chọn chặt chẽ, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định. Qua quá trình công tác, tạo nguồn và huấn luyện, các đồng chí thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, xác định động cơ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đúng đắn; an tâm tư tưởng, xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cả 3 sỹ quan được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí được Liên hợp quốc tiếp nhận. Trong quá trình tạo nguồn, các sỹ quan đã hoàn thành các nội dung huấn luyện, bồi dưỡng về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo quy định của Quân đội nhân dân Việt Nam và yêu cầu của Liên hợp quốc; được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, xử trí các tình huống và bảo đảm an ninh, an toàn tại địa bàn. Đồng thời, 3 sỹ quan đều đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ của vị trí được Liên hợp quốc tiếp nhận.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, qua hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, các thế hệ cán bộ, nhân viên Quân đội nhân dân Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu ba sỹ quan nhận quyết định lần này nhận thức sâu sắc rằng những kết quả đó vừa là nền tảng vừa đặt ra trách nhiệm tiếp tục giữ gìn, phát huy. Mỗi lời nói, hành động và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sỹ quan đều góp phần trực tiếp vào hình ảnh, uy tín của quân đội và đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, các sỹ quan phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, các quy định của Liên hợp quốc và pháp luật nước sở tại; giữ gìn phẩm chất, danh dự của người quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Là đại diện của quân đội và đất nước Việt Nam trong môi trường quốc tế, các sỹ quan phải luôn giữ tác phong chính quy, chuẩn mực trong lời nói, hành động và quan hệ công tác; chủ động học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp quốc tế, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, phương pháp làm việc; phát huy năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, khả năng thích ứng, phối hợp và xử lý công việc trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, qua đó góp phần giữ gìn và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đất nước và con người Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu ngay sau khi đến phái bộ, 3 sỹ quan cần nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, chức trách, nhiệm vụ, quy trình công tác và các mối quan hệ phối hợp; chủ động tiếp cận công việc, vận dụng phù hợp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đã được huấn luyện, bồi dưỡng vào thực tiễn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Tổ công tác, chỉ huy đơn vị và lực lượng Việt Nam tại từng địa bàn; duy trì nghiêm chế độ báo cáo...

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam duy trì chặt chẽ công tác quản lý, chỉ huy lực lượng ngoài địa bàn; kịp thời rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, tạo nguồn, huấn luyện, bồi dưỡng và chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm kỳ tiếp theo; đồng thời chủ động tạo nguồn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực để ứng tuyển các vị trí chuyên môn, chỉ huy, quản lý và tham mưu tại Trụ sở Liên hợp quốc và các phái bộ./.

Sỹ quan Quân đội Việt Nam đảm nhận vị trí cấp cao tại phái bộ gìn giữ hòa bình Thượng tá Lương Trường Vinh đảm nhiệm vị trí Sỹ quan liên lạc cấp cao kiêm Trưởng phòng Quan sát viên quân sự phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS).