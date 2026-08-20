Việt Nam hoan nghênh Trung Quốc đơn giản hóa cấp thị thực cho công dân Việt Nam

Chiều 20/8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về việc Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc ngày 20/8 ra thông báo, kể từ ngày 20/8/2026, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan được áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ và chính sách miễn thị thực nhập cảnh 30 ngày tại Hải Nam, Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Việt Nam hoan nghênh và mong muốn Trung Quốc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, giao thương và góp phần tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước. Trên tinh thần đó, hai nước sẽ tiếp tục hợp tác theo hướng này.

Cũng tại họp báo, trả câu hỏi của phóng viên về thông tin chính quyền Pakistan mới đây đã bắt giữ 230 người tham gia vào đường dây trung tâm các cuộc gọi lừa đảo trái phép ở Islamabad, trong đó có người Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, Cục Điều tra Liên bang Pakistan và cơ quan điều tra tội phạm mạng quốc gia Pakistan vừa qua đã tạm giữ một số công dân Việt Nam với nghi ngờ về vi phạm cư trú và lao động.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, tìm hiểu thông tin về nhân thân những người bị bắt giữ và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với những người này.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi sát vụ việc và yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân, tiếp tục có các biện pháp bảo hộ đối với những công dân này. Đó là những biện pháp kịp thời, phù hợp theo đúng quy định của pháp luật sở tại./.

Trung Quốc miễn thị thực quá cảnh trong 240 giờ với công dân Việt Nam và Kyrgyzstan Việc thực hiện chính sách miễn thị thực là biện pháp để từng bước thúc đẩy mở cửa cấp cao, giúp tăng cường sự tin cậy, hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, hiệu quả hơn cho du lịch, thương mại và đầu tư.

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