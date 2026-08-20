Thế giới

Châu Á-TBD

Trung Quốc miễn thị thực quá cảnh trong 240 giờ với công dân Việt Nam và Kyrgyzstan

Việc thực hiện chính sách miễn thị thực là biện pháp để từng bước thúc đẩy mở cửa cấp cao, giúp tăng cường sự tin cậy, hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, hiệu quả hơn cho du lịch, thương mại và đầu tư.

Công Tuyên
Ảnh minh họa. (Nguồn: china-briefing)
Ảnh minh họa. (Nguồn: china-briefing)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc thông báo bắt đầu từ ngày 20/8/2026, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ được hưởng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ và chính sách nhập cảnh miễn thị thực 30 ngày tại tỉnh Hải Nam để đến Trung Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, số quốc gia được hưởng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ tại Trung Quốc tăng lên 57 nước và số lượng quốc gia được hưởng chính sách nhập cảnh miễn thị thực 30 ngày tại tỉnh Hải Nam tăng lên 61 nước.

Theo thông báo của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan có hộ chiếu phổ thông và vé nối chuyến với ngày và lịch trình đã được xác nhận có thể nhập cảnh Trung Quốc mà không cần thị thực qua 65 cửa khẩu mở, bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải, khi quá cảnh đến một quốc gia hoặc khu vực thứ ba, đồng thời có thể lưu trú tại khu vực được chỉ định không quá 240 giờ.

Ngoài ra, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh tỉnh Hải Nam qua các cửa khẩu mở và lưu trú tại khu vực hành chính của tỉnh Hải Nam tối đa 30 ngày mà không cần thị thực.

Trong thời gian lưu trú theo hai chính sách miễn thị thực nêu trên, cá nhân có thể tham gia các hoạt động ngắn hạn như du lịch, thương mại, thăm viếng và thăm người thân.

Tuy nhiên, đối với các hoạt động cần được phê duyệt trước, chẳng hạn như làm việc, học tập và báo chí…, vẫn phải xin thị thực trước khi đến Trung Quốc.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc, việc thực hiện chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam và Kyrgyzstan là một biện pháp thiết thực để từng bước thúc đẩy mở cửa cấp cao, giúp tăng cường hơn nữa sự tin cậy và hợp tác giữa hai bên, tạo điều kiện thuận lợi và hiệu quả hơn cho du lịch, thương mại và đầu tư.

Trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp giữa phát triển và an ninh, duy trì hệ thống quản lý xuất nhập cảnh tiêu chuẩn hóa và có trật tự, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân sự và hợp tác quốc tế giữa Trung Quốc và nước ngoài, phục vụ cho công cuộc mở cửa cấp cao và phát triển chất lượng cao của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Quốc #miễn thị thực #quá cảnh #Việt Nam #Kyrgyzstan #Hải Nam Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Miễn thị thực thúc đẩy kết nối Nga-Saudi Arabia

Miễn thị thực sẽ góp phần thúc đẩy du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong bối cảnh Moskva và Riyadh đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2030.

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

FTA tạo lực đẩy mạnh cho xuất khẩu Ấn Độ

Việc xuất khẩu đồng loạt tăng tại nhiều thị trường cho thấy New Delhi đang từng bước chuyển mạng lưới FTA từ công cụ mở cửa thị trường thành một trong những trụ cột thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.