Trung Quốc miễn thị thực quá cảnh trong 240 giờ với công dân Việt Nam và Kyrgyzstan

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc thông báo bắt đầu từ ngày 20/8/2026, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ được hưởng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ và chính sách nhập cảnh miễn thị thực 30 ngày tại tỉnh Hải Nam để đến Trung Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, số quốc gia được hưởng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ tại Trung Quốc tăng lên 57 nước và số lượng quốc gia được hưởng chính sách nhập cảnh miễn thị thực 30 ngày tại tỉnh Hải Nam tăng lên 61 nước.

Theo thông báo của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan có hộ chiếu phổ thông và vé nối chuyến với ngày và lịch trình đã được xác nhận có thể nhập cảnh Trung Quốc mà không cần thị thực qua 65 cửa khẩu mở, bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải, khi quá cảnh đến một quốc gia hoặc khu vực thứ ba, đồng thời có thể lưu trú tại khu vực được chỉ định không quá 240 giờ.

Ngoài ra, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh tỉnh Hải Nam qua các cửa khẩu mở và lưu trú tại khu vực hành chính của tỉnh Hải Nam tối đa 30 ngày mà không cần thị thực.

Trong thời gian lưu trú theo hai chính sách miễn thị thực nêu trên, cá nhân có thể tham gia các hoạt động ngắn hạn như du lịch, thương mại, thăm viếng và thăm người thân.

Tuy nhiên, đối với các hoạt động cần được phê duyệt trước, chẳng hạn như làm việc, học tập và báo chí…, vẫn phải xin thị thực trước khi đến Trung Quốc.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc, việc thực hiện chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam và Kyrgyzstan là một biện pháp thiết thực để từng bước thúc đẩy mở cửa cấp cao, giúp tăng cường hơn nữa sự tin cậy và hợp tác giữa hai bên, tạo điều kiện thuận lợi và hiệu quả hơn cho du lịch, thương mại và đầu tư.

Trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp giữa phát triển và an ninh, duy trì hệ thống quản lý xuất nhập cảnh tiêu chuẩn hóa và có trật tự, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân sự và hợp tác quốc tế giữa Trung Quốc và nước ngoài, phục vụ cho công cuộc mở cửa cấp cao và phát triển chất lượng cao của đất nước./.

Trung Quốc đón lượng khách quốc tế tăng mạnh nhờ chính sách miễn thị thực Trung Quốc ghi nhận hơn 21,3 triệu lượt khách quốc tế nhập cảnh trong quý 1/2026, tăng 22,3%, trong đó diện miễn thị thực đạt gần 8,32 triệu lượt, tăng mạnh so với cùng kỳ.

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