Hàn Quốc kỳ vọng đối thoại liên Triều sau khi rút ngắn tập trận với Mỹ

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young ngày 19/8 bày tỏ hy vọng việc Hàn Quốc và Mỹ giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung, mà cụ thể là cuộc tập trận “Lá chắn Tự do Ulchi,” có thể mở đường cho đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng thời góp phần cải thiện quan hệ liên Triều.

Theo hãng tin Yonhap, phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất thuộc Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Chung Dong Young cho biết ông ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giảm quy mô cuộc tập trận chung thường niên Lá chắn Tự do Ulchi (Ulchi Freedom Shield-UFS).

Theo ông, mục tiêu mà Tổng thống Trump nêu ra là bảo đảm an toàn hơn cũng chính là trọng tâm của việc điều chỉnh quy mô cuộc tập trận.

Bộ trưởng Chung Dong Young nhấn mạnh mục tiêu chung của liên minh Hàn Quốc-Mỹ là duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ông bày tỏ hy vọng việc giảm quy mô tập trận sẽ tạo điều kiện để Mỹ và Triều Tiên nối lại đối thoại, qua đó thúc đẩy cải thiện quan hệ liên Triều.

Thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ thông báo kết thúc sớm cuộc tập trận chung thường niên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) vào ngày 21/8, thay vì ngày 27/8 như kế hoạch ban đầu.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 19/8 cho biết quyết định rút ngắn thời gian và giảm quy mô UFS 2026 được đưa ra theo đề xuất của phía Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth “giảm đáng kể” quy mô các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn Quốc. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 16/8, ông Trump cho rằng các cuộc tập trận này phát đi tín hiệu “hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch” đối với Triều Tiên.

Một ngày sau, Tổng thống Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đáp lại những đề nghị đối thoại của ông, đồng thời đề cập đến mối quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Triều Tiên lâu nay phản đối các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc, coi đây là hoạt động chuẩn bị cho hành động quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng.

Trước thềm UFS 2026, Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại về cuộc tập trận và cảnh báo khả năng tăng cường năng lực răn đe hạt nhân. Trong bài bình luận đăng ngày 19/8, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) coi UFS 2026 là “mối đe dọa trực tiếp và công khai nhất” đối với Bình Nhưỡng và an ninh khu vực.

Tuy nhiên, KCNA không đề cập đến quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thu hẹp quy mô cuộc tập trận. Hồi tháng Hai vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ nếu Washington từ bỏ chính sách mà Triều Tiên cho là thù địch./.

Thông tin trái chiều về việc thành lập lữ đoàn mới ở khu phi quân sự liên Triều Có nguồn tin cho rằng Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) đang thúc đẩy thành lập một lữ đoàn mới để hợp nhất nhiệm vụ bảo vệ JSA và thực thi Hiệp định đình chiến năm 1953.