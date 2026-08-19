Hàn Quốc và Mỹ rút ngắn cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi

Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định kết thúc sớm cuộc tập trận chung thường niên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) vào ngày 21/8, thay vì ngày 27/8 như kế hoạch ban đầu, đồng thời cắt giảm một phần các hoạt động huấn luyện thực địa, vài ngày sau chỉ đạo của Tổng thống Mỹ.

Động thái này được đánh giá có thể tác động trực tiếp đến hoạt động huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của liên quân Hàn-Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 19/8 cho biết quyết định rút ngắn thời gian và quy mô UFS 2026 được đưa ra theo đề xuất của phía Mỹ. Cuộc tập trận, vốn dự kiến diễn ra từ ngày 17-27/8, sẽ kết thúc vào ngày 21/8.

Các nội dung huấn luyện được điều chỉnh theo hướng tập trung vào những hoạt động cần thiết, trong khi một số cuộc diễn tập trên thực địa (FTX) sẽ được giảm bớt.

UFS vốn được tổ chức nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và duy trì năng lực phòng thủ chung của Hàn Quốc và Mỹ trước các tình huống khẩn cấp trên Bán đảo Triều Tiên. Năm nay, cuộc tập trận dự kiến có khoảng 18.000 quân Hàn Quốc tham gia, cùng lực lượng Mỹ và sự tham gia của một số nước thuộc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.

Nội dung chủ yếu là huấn luyện sở chỉ huy trên máy tính, kết hợp các hoạt động thực địa. Tuy nhiên, 1 ngày trước ngày khai mạc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth “giảm đáng kể” quy mô các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn; cho rằng cuộc tập trận tốn kém chi phí trong khi lại gửi “tín hiệu thù địch” gây căng thẳng với Triều Tiên. Ông cũng đề cập đến quan hệ được cải thiện với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Việc cắt giảm hoạt động thực địa thực tế đã được lên kế hoạch từ trước khi Tổng thống Trump đưa ra chỉ đạo mới. Theo kế hoạch công bố đầu tháng 8 năm nay, số cuộc huấn luyện cấp tiểu đoàn trở lên trong khuôn khổ UFS năm nay được giảm xuống còn 14 cuộc, so với 17 cuộc trong năm 2025; nếu tính các cuộc huấn luyện cấp đại đội trở lên, năm ngoái có 22 cuộc được tiến hành trong thời gian UFS.

Quân đội Hàn Quốc giải thích việc điều chỉnh nhằm phân bổ hoạt động huấn luyện thực địa hợp lý trong cả năm và duy trì tư thế phòng thủ liên hợp thường xuyên. Tuy nhiên, quyết định mới được đánh giá là bước cắt giảm đáng kể hơn.

Một số nguồn tin Hàn Quốc cho biết phần huấn luyện phản công trong giai đoạn 2 của cuộc tập trận sẽ không được tiến hành như kế hoạch, trong khi phần lớn hoạt động cơ động trên thực địa cũng có khả năng bị hủy hoặc điều chỉnh. Theo đó, UFS năm nay sẽ tập trung nhiều hơn vào nội dung phòng thủ và chỉ huy tác chiến.

Việc UFS 2026 kết thúc sớm và thu hẹp hoạt động thực địa được xem là một thay đổi đáng chú ý trong cơ chế huấn luyện quân sự Mỹ-Hàn. Một vấn đề được quan tâm là tác động của việc thu hẹp UFS đối với tiến trình chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ cho Hàn Quốc.

Các cuộc tập trận liên hợp được xem là cơ chế quan trọng để đánh giá và nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp tác chiến của quân đội Hàn Quốc. Do đó, việc giảm quy mô huấn luyện có thể ảnh hưởng nhất định đến quá trình kiểm chứng năng lực này nếu xu hướng kéo dài.

Theo giới quan sát, trong ngắn hạn, động thái này có thể tạo thêm không gian cho các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên; song về dài hạn, nếu việc cắt giảm tiếp tục được duy trì, vấn đề bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu và duy trì mức độ phối hợp tác chiến của liên minh sẽ tiếp tục được Seoul và Washington cân nhắc.

Trong khi đó, Triều Tiên lâu nay phản đối các cuộc tập trận Mỹ - Hàn, coi đây là hoạt động chuẩn bị cho hành động quân sự chống Bình Nhưỡng. Trước thềm UFS 2026, Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại cuộc tập trận, đồng thời cảnh báo khả năng tăng cường năng lực răn đe hạt nhân.

Trong bài bình luận đăng ngày 19/8, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) coi cuộc tập trận chung UFS 2026 này là “mối đe dọa trực tiếp và công khai nhất” đối với Bình Nhưỡng và an ninh khu vực, song không đề cập đến quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thu hẹp quy mô UFS./.

Tổng thống Mỹ giải thích quyết định giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc Ông Trump cho biết ông không hài lòng vì Hàn Quốc không đồng ý hỗ trợ Mỹ phi hạt nhân hóa Iran, mặc dù Mỹ đang triển khai quân đội tại Hàn Quốc để ngăn chặn hành động từ Triều Tiên.