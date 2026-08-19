Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc nộp đơn từ chức lên Tổng thống

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 19/8 xác nhận việc Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung Ho đã nộp đơn từ chức lên Tổng thống.

Thông tin cho biết Bộ trưởng Jung đã nộp đơn thông qua Cơ quan Đổi mới nhân sự và lý do từ chức bao gồm vấn đề sức khỏe và việc các dự luật quan trọng liên quan đến cải cách tư pháp đã cơ bản hoàn tất.

Trước đó, Bộ trưởng Jung nhiều lần để ngỏ khả năng sẽ từ chức, nhưng Văn phòng Tổng thống trong thời gian qua khẳng định đó không phải là ý định từ chức chính thức.

Ông Jung nhiều lần công khai bày tỏ quan ngại về việc xóa bỏ quyền điều tra bổ sung của công tố trong dự luật sửa đổi Luật Tố tụng hình sự.

Ngay cả sau khi dự luật được Quốc hội thông qua dưới sự thúc đẩy của đảng Dân chủ đồng hành cầm quyền, ông vẫn cho rằng quá trình triển khai cần được theo dõi chặt chẽ để tránh phát sinh khoảng trống trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân và nạn nhân.

Theo kế hoạch cải cách, Viện Kiểm sát Hàn Quốc sẽ bị giải thể vào tháng 10, đồng thời Cơ quan Công tố và Cơ quan Điều tra các tội phạm nghiêm trọng sẽ được thành lập.

Bộ trưởng Tư pháp, với tư cách người đứng đầu cơ quan phụ trách cải cách, được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi này.

Phủ Tổng thống cho biết đã đề nghị ông Jung tiếp tục hoàn thành trọng trách của mình cho đến khi quyết định nhân sự tiếp theo được thực hiện, đồng thời khẳng định hiện vẫn chưa có lịch trình cụ thể về việc cải tổ Nội các.

Trước đó, Quyền Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Koo Ja Hyeon cũng nộp đơn xin từ chức. Việc Bộ trưởng Tư pháp, cơ quan chủ quản cải cách nộp đơn xin từ chức, làm dấy lên lo ngại về khoảng trống lãnh đạo.

Nếu đơn từ chức của Bộ trưởng Jung được Tổng thống Lee Jae Myung phê chuẩn, Thứ trưởng Lee Jin Soo sẽ đảm nhiệm vị trí quyền Bộ trưởng Tư pháp. Tuy nhiên, tình trạng xáo trộn trước thềm cuộc đại cải tổ hệ thống tư pháp hình sự Hàn Quốc được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới./.

Tổng thống Hàn Quốc đề cử nhân sự mới trong nội các Việc đề cử ông Hwang Jong Woo diễn ra sau khi cựu Bộ trưởng Bộ Đại dương Chun Jae Soo từ chức vào cuối năm 2025 giữa những cáo buộc nhận hối lộ từ Giáo hội Thống nhất.