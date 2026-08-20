Thông tấn xã Việt Nam và Đảng Lao động Mexico tăng cường hợp tác

Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Việt Trang làm trưởng đoàn, đã tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico (PT) do Tổng Bí thư, Thượng Nghị sỹ Alberto Anaya Gutiérrez làm trưởng đoàn.

Chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico thăm và làm việc với Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang vui mừng cho biết đây là lần thứ hai được đón tiếp Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez, đồng thời bày tỏ trân trọng tình cảm, sự hỗ trợ hiệu quả của Đảng PT dành cho Thông tấn xã Việt Nam.

Giới thiệu về những bước phát triển gần đây của Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả nhiệm kỳ, Thông tấn xã Việt Nam xác định 3 nhiệm vụ chiến lược gồm: chuyên nghiệp hơn trong hoạt động tác nghiệp, đa dạng hóa các sản phẩm thông tin, đẩy mạnh các loại hình thông tin hiện đại, đa phương tiện; hiện đại hóa, số hóa quy trình tác nghiệp; nâng cao năng lực làm báo hiện đại của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Trong giai đoạn mới, Thông tấn xã Việt Nam không ngừng nâng cao hiệu quả, mở rộng hợp tác quốc tế để thông tin lan tỏa rộng rãi hơn.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Về quan hệ hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Đảng PT, Tổng Giám đốc cảm ơn sự hỗ trợ của Đảng PT trong đào tạo phóng viên, biên tập viên; hoạt động in, phát hành Báo Ảnh Việt Nam tại Mexico, cũng như tạo điều kiện cho các phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tác nghiệp tại địa bàn.

Tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Đảng PT Alberto Anaya Gutiérrez đánh giá cao những bước phát triển của Thông tấn xã Việt Nam. Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez khẳng định Thông tấn xã Việt Nam đã không ngừng đổi mới, tiến bước cùng thời đại nhưng vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi; bảo đảm tính chính xác, chọn lọc những thông tin thực sự có giá trị, phục vụ lợi ích quốc gia; kể những câu chuyện về đất nước Việt Nam đương đại đến với công chúng trên toàn thế giới.

Tổng Bí thư Anaya Gutiérrez khẳng định Đảng PT sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện công tác thông tin về Việt Nam tại Mexico cũng như phản ánh chính xác những sự kiện, dấu ấn nổi bật của đất nước Mexico; qua đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy mối quan hệ song phương ngày càng sâu sắc, bền chặt.

Tại cuộc làm việc, hai bên cũng đã thảo luận và nhất trí về các hình thức hợp tác mới, phù hợp với môi trường truyền thông hiện đại, chú trọng quảng bá thông tin trên các nền tảng công nghệ số, phối hợp xuất bản và phát hành hiệu quả các ấn phẩm thông tin đối ngoại của Thông tấn xã Việt Nam tại Mexico và khu vực Mỹ Latinh.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutierrez phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác y học cổ truyền Việt Nam-Mexico

Sau chương trình làm việc tại Bộ Y tế vào sáng 17/8, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm, tham quan và làm việc tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương - một trong những đơn vị trực tiếp tham gia xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác về châm cứu, y học cổ truyền giữa Việt Nam và Mexico trong hơn hai thập kỷ qua.

Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez và Đoàn đại biểu đã tham quan cơ sở vật chất, tìm hiểu hoạt động khám, chữa bệnh bằng châm cứu và y học cổ truyền; đồng thời nghe giới thiệu về quá trình phát triển, những thành tựu chuyên môn cũng như các hoạt động hợp tác quốc tế của Bệnh viện.

Đặc biệt, trong hơn 20 năm hợp tác, các chuyên gia, bác sĩ của Việt Nam, trong đó có các thầy thuốc của Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã trực tiếp sang Mexico khám, điều trị, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật châm cứu cho đội ngũ y tế nước bạn. Ba Trung tâm Châm cứu Việt Nam mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố Mexico, Monterrey và Đại học Tự trị là những minh chứng sinh động cho sự hợp tác hiệu quả, bền bỉ và giàu tính nhân văn giữa hai nước.

Thông qua các chương trình hợp tác, hàng trăm nghìn lượt người dân Mexico đã được khám, điều trị bằng châm cứu và y học cổ truyền Việt Nam. Mô hình hợp tác không vì lợi nhuận, đặc biệt quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn, đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nền y học cổ truyền Việt Nam tại Mexico.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez tới Bệnh viện Châm cứu Trung ương cũng là dịp để hai bên nhìn lại những thành quả hợp tác đã đạt được, đồng thời mở ra những định hướng mới trong đào tạo, trao đổi chuyên gia, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và phát triển châm cứu, y học cổ truyền.

Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez bày tỏ sự xúc động khi trở lại Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực y học cổ truyền, đặc biệt là châm cứu. Đồng chí khẳng định hợp tác y tế, trong đó có châm cứu và y học cổ truyền, là một lĩnh vực giàu tiềm năng, có ý nghĩa thiết thực và cần tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Châm cứu Trung ương khẳng định sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng các đối tác Mexico, phát huy nền tảng hợp tác đã được vun đắp trong hơn 20 năm qua; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân hai nước.

Trước đó, tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã tiếp, làm việc với Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez. Thông tin tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà cho biết Việt Nam xác định phát triển y học cổ truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế. Bộ Y tế đang xây dựng Chiến lược phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo nền tảng cho lĩnh vực này phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Thường trực, một định hướng xuyên suốt của Việt Nam là kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ Y tế sẽ tiếp tục chuẩn hóa các hướng dẫn chuyên môn, quy trình kỹ thuật cùng với đó là xây dựng các trung tâm y học cổ truyền mạnh ở cấp quốc gia và khu vực.

Chia sẻ với các định hướng được Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nêu, Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez cho rằng hợp tác y tế giữa Việt Nam và Mexico có ý nghĩa quan trọng và còn nhiều tiềm năng mở rộng. Trong đó, hai bên có thể tăng cường hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phòng và điều trị bệnh bằng y học cổ truyền, cũng như kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, thu hút chuyên gia và thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất, qua đó phát huy những kết quả đã đạt được và mở rộng hợp tác trong thời gian tới./.

Đoàn cấp cao Đảng Lao động Mexico thăm, làm việc với Thông tấn xã Việt Nam Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico.

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