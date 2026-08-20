Sáng 20/8, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhà chiến lược quân sự kiệt xuất của thế kỷ 20", nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đại tướng (25/8/1911-25/8/2026).

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nêu rõ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình, nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Tham gia hoạt động yêu nước từ năm 1925, Đại tướng đã có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Phó Giáo sư, tiến sỹ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lý Việt Quang nhấn mạnh trong dòng chảy của lịch sử, tầm vóc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ thể hiện ở những chiến công hiển hách trên chiến trường mà còn kết tinh sâu sắc ở phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng: Suốt đời tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; yêu thương đồng chí, đồng bào, vun đắp cho tình hữu ái vô sản. Đại tướng là hình mẫu trọn vẹn của vị tướng cầm quân hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung.

Tài năng quân sự kiệt xuất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ thể hiện qua sự chỉ đạo trực tiếp chiến dịch, qua thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mà còn được thể hiện ở sự tổng kết, phát triển lý luận quân sự lên một tầm cao mới.

Đại tướng đã biến thực tiễn chiến tranh cách mạng Việt Nam, đúc kết, xây dựng thành hệ thống lý luận khoa học sâu sắc, đóng góp to lớn vào kho tàng nghệ thuật quân sự của đất nước. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh và truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, Đại tướng đã đúc kết và phát triển thành công triết lý quân sự Việt Nam hiện đại: Lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu chống mạnh, lấy trí tuệ và thế trận lòng dân để đè bẹp vũ khí trang bị hiện đại của kẻ thù.

Lý luận quân sự của Đại tướng đã chỉ rõ và thực tiễn hóa sự kết hợp chặt chẽ giữa chính trị với quân sự, giữa chiến tranh chính quy và chiến tranh du kích, giữa tiến công quân sự của bộ đội chủ lực với phong trào nổi dậy rộng khắp của quần chúng nhân dân. Đây là sự phát triển lý luận quân sự mang đậm chất Việt Nam.

Một nét đặc sắc trong lý luận và thực hành quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là sự tổng hợp, sự kết hợp giữa trí-dũng-nhân-tín-liêm-trung. Đối với cá nhân Đại tướng, mục tiêu cao nhất của người cầm quân không chỉ là giành chiến thắng trên chiến trường mà còn phải bảo tồn tối đa sức người, sức của, tiết kiệm xương máu của cán bộ, chiến sỹ.

Triết lý đánh giặc nhưng phải bảo toàn lực lượng để tiếp tục chiến đấu lâu dài và xây dựng đất nước sau chiến tranh của Đại tướng là tư tưởng quân sự mang đậm tính nhân văn cao cả, lấy con người làm trung tâm của mọi thắng lợi quân sự.

Các tác phẩm lý luận quân sự cũng như những nguyên lý, bài học về xây dựng thế trận lòng dân, tổ chức lực lượng và nghệ thuật chỉ đạo chiến lược của Đại tướng đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Các ý kiến phát biểu và tham luận gửi đến hội thảo đã nêu bật tầm vóc lịch sử, tư duy quân sự vượt thời đại và những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp dự hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Với nhiều góc độ và phương pháp tiếp cận khoa học, hội thảo đi sâu phân tích và làm sáng rõ, sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam; phân tích làm nổi bật tài năng chỉ đạo xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); đặc biệt là quyết định lịch sử trong chuyển phương châm tác chiến dẫn đến Chiến thắng Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Hội thảo nhấn mạnh tầm nhìn và nghệ thuật chỉ huy chiến dịch vượt thời đại của Đại tướng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, nghệ thuật chớp thời cơ đạt đến đỉnh cao của Đại tướng với bức điện khẩn mang mệnh lệnh lịch sử: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng,” góp phần quyết định giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Hội thảo đánh giá toàn diện những đóng góp đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào sự phát triển lý luận quân sự Việt Nam và làm sâu sắc tư tưởng quân sự nhân văn của Đại tướng như lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu chống mạnh, lấy trí tuệ và thế trận lòng dân để đè bẹp vũ khí, trang thiết bị hiện đại của kẻ thù.

Qua phân tích và đánh giá toàn diện, hội thảo nêu rõ tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trên mọi cương vị công tác, Đại tướng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy cống hiến, gương mẫu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đại tướng đã thấm nhuần và thực hành mẫu mực tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh; luôn giữ gìn phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, lấy "dĩ công vi thượng" và lợi ích của Đảng, của đất nước và nhân dân lên trên hết, trước hết, trở thành người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên nhiều phương diện, cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biểu tượng sáng ngời của một nhân cách văn hóa lớn, thanh cao, liêm khiết, giản dị và bao dung. Tấm gương ấy đã khắc sâu vào lòng nhân dân, được nhân dân tin yêu với danh xưng vị tướng của nhân dân./.

Lễ trao Huân chương Đại Huân đai của Nhà nước Palestine truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp Thừa ủy quyền của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Đại sứ Saadi Salama đã công bố quyết định và trao Huân chương Đại Huân đai của Nhà nước Palestine truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.