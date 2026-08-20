Bộ Công an tiếp nhận Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương

Ngày 20/8, Hội nghị triển khai hoạt động Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57 Trung ương) được tổ chức tại trụ sở Bộ Công an. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an công bố báo cáo tóm tắt các Quyết định của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương quy định về các bộ phận, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, ngày 18/8/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quy định số 215-QĐ/TW sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 230 và Quy chế 02 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương.

Trong đó, chuyển Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo từ Văn phòng Trung ương Đảng về Bộ Công an; tích hợp, không tiếp tục duy trì riêng 4 ban chỉ đạo của Chính phủ có phạm vi, nhiệm vụ trùng với Ban chỉ đạo 57 Trung ương, gồm: Ban Chỉ đạo của Chính phủ về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06; Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu; Ban Chỉ đạo an ninh mạng quốc gia; Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Thống nhất đầu mối ở địa phương là một ban chỉ đạo cấp tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy là Trưởng ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Phó Trưởng Ban thường trực và Công an cấp tỉnh là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Quyết định kiện toàn các tổ công tác theo 4 nhóm vấn đề lớn: Tổ chuyển đổi số, dữ liệu, dịch vụ công, cải cách hành chính, Đề án 06 do Bộ trưởng Bộ Công an làm Tổ trưởng; Tổ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Tổ trưởng; Tổ Tài chính, đầu tư và nguồn lực do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Tổ trưởng; Tổ an ninh mạng do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Tổ trưởng. Đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan làm thành viên của các tổ.

Quyết định kiện toàn tổ giúp việc theo hướng liên ngành do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an làm Tổ trưởng.

Quyết định kiện toàn Hội đồng tư vấn quốc gia do Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó Chủ tịch.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu chứng kiến nghi thức ký biên bản bàn giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương từ Văn phòng Trung ương Đảng về Bộ Công an; đồng thời rà soát tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Để hoàn thành tốt trọng trách được giao, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục phát huy tinh thần làm việc sáng tạo, kỷ luật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng đề nghị các ban, bộ, ngành chủ động báo cáo, cập nhật tiến độ thực hiện nhiệm vụ; các Tổ Công tác, Tổ Giúp việc bám sát lĩnh vực được phân công, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn.

Hội đồng Tư vấn quốc gia cần phát huy vai trò tư vấn, phản biện độc lập đối với các chủ trương, cơ chế, chính sách và những nhiệm vụ lớn của Ban Chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thực chất và hiệu quả./.

Thành lập các Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo TW về phát triển khoa học, công nghệ Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký ban hành Quyết định số 15-QĐ/BCĐTW về thành lập các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

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