Cán bộ gần dân, xóa bỏ dần trở ngại về khoảng cách cùng tâm lý e ngại cho dân

Với phương châm “gần dân, sát dân, vì dân,” các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Ninh Bình đã rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ số, tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ cơ sở, hướng tới một nền hành chính lấy sự hài lòng và quyền lợi chính đáng của người dân làm thước đo.

Tạo thuận lợi cho nhân dân

Trong tháng 8/2026, vào mỗi sáng thứ 7 hằng tuần, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phủ Lý lại mang theo thiết bị, máy móc di chuyển tới các địa bàn xa trung tâm để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ngay tại địa phương.

Tại tổ dân phố số 14, nơi cách trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường khoảng 5km, ngay từ sáng sớm, người dân đã tập trung về nhà văn hóa, mang theo các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục hành chính. Người cần chứng thực giấy tờ, học sinh làm thủ tục chuẩn bị nhập học, người tranh thủ hỏi cán bộ về cách thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Không gian nhà văn hóa vốn quen thuộc với những sinh hoạt cộng đồng nay trở thành nơi tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết công việc hành chính ngay tại địa bàn dân cư. Với những người chưa quen thao tác trên điện thoại hoặc máy tính, sự có mặt của cán bộ cùng các thiết bị hỗ trợ giúp cho việc giải quyết thủ tục trở nên đơn giản hơn.

Từng hồ sơ được hướng dẫn, từng thao tác được chỉ dẫn cụ thể, giúp người dân vừa hoàn thành công việc trước mắt, vừa từng bước làm quen với phương thức giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.

Ông Lại Văn Phiên, tổ dân phố số 14, bày tỏ sự phấn khởi trước cách làm mới của địa phương. Việc cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công trực tiếp xuống cơ sở tạo nhiều thuận lợi cho người dân, nhất là người cao tuổi hoặc những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình làm thủ tục cho người dân. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Các cán bộ hướng dẫn rất tận tình, ân cần, giải thích rõ từng nội dung nên người dân dễ hiểu, dễ thực hiện. Đặc biệt, các cán bộ còn mang theo máy in, máy scan và nhiều thiết bị cần thiết khác để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ ngay tại chỗ. Người dân không phải đi lại nhiều lần hay lo thiếu giấy tờ, rất thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

Trong một buổi sáng, cán bộ Trung tâm đã tiếp nhận gần 50 hồ sơ, chủ yếu trong các lĩnh vực hộ tịch, tư pháp, đất đai, môi trường. Con số này cho thấy nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ sở là không nhỏ. Khi dịch vụ được đưa về gần nơi sinh sống, những trở ngại về khoảng cách, thao tác công nghệ hay tâm lý e ngại cũng được giảm bớt, người dân có điều kiện tiếp cận và chủ động hơn với các dịch vụ công.

Ông Dương Văn Lợi, Tổ trưởng tổ dân phố số 14, cho rằng cách làm này mang lại lợi ích thiết thực cho bà con bởi với một bộ phận người dân, nhất là những người chưa thành thạo công nghệ, việc tự thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử vẫn còn không ít khó khăn. Khi cán bộ về tận địa bàn, người dân không chỉ được giải đáp trực tiếp những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục mà còn có cơ hội làm quen với phương thức giải quyết công việc trên môi trường số. Đây là cách để chính quyền chủ động đến gần người dân, giúp bà con từng bước tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số và thích ứng với quá trình xây dựng chính quyền số.

Rút ngắn thời gian nhờ giao dịch số

Người dân kiểm tra lại giấy tờ thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Vạn Thắng. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số, từ tháng 6/2026, Phủ Lý là một trong 10 địa phương ở Ninh Bình được lựa chọn triển khai thí điểm Mô hình Kiosk Hành chính công thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Mô hình mở thêm một phương thức tiếp cận dịch vụ công, đưa một số thao tác vốn được thực hiện trực tiếp tại quầy lên môi trường số ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Nếu như trước đây, mỗi lần đến Trung tâm, người dân thường phải chuẩn bị bản chính, bản photocopy của các loại giấy tờ, kê khai thông tin và thực hiện từng công đoạn theo hướng dẫn, thì nay một số thao tác có thể được thực hiện ngay trên Kiosk. Người dân có thể lấy số thứ tự, đăng ký lịch hẹn, tra cứu quy trình, kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến, số hóa giấy tờ, in ấn, photocopy và theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ. Với những người lần đầu tiếp cận cách làm này, sự thuận tiện được bắt đầu từ những việc rất cụ thể.

Em Vũ Thị Minh Ngọc, phường Phủ Lý cho biết, em chuẩn bị nhập học đại học nên phải chứng thực một số giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ. Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công, em được cán bộ hướng dẫn thực hiện thủ tục trên Kiosk thông minh. Từ khâu đưa giấy tờ vào số hóa đến các bước kê khai, em đều được hướng dẫn cụ thể nên không mất nhiều thời gian.

Cùng với các thao tác trên Kiosk, Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử tạo thêm phương thức sử dụng giấy tờ trong môi trường số. Những tài liệu đã được xác thực có thể được chuyển từ bản giấy sang dữ liệu điện tử để phục vụ quá trình giải quyết thủ tục.

Với các lĩnh vực như hộ tịch, đất đai, đăng ký kinh doanh, chứng thực... việc số hóa và sử dụng bản sao số góp phần giảm bớt yêu cầu sao chụp, chuẩn bị và nộp lại giấy tờ trong những trường hợp phù hợp.

Ứng dụng chuyển đổi số tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình, giúp người dân làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện hơn. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Theo anh Nguyễn Hồng Phú, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phủ Lý, người dân hiện mất khoảng 3-5 phút để thực hiện các thao tác ban đầu trên Kiosk trước khi chờ đến lượt giải quyết. Việc đưa Kiosk vào sử dụng giúp quá trình tiếp nhận được thực hiện nhanh hơn. Tuy nhiên, một số tính năng của Kiosk vẫn đang được hoàn thiện, cán bộ tại trung tâm sẽ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác trên Kiosk.

Ông Đặng Văn Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phủ Lý cho biết, sau 2 tháng đưa vào sử dụng, đã có khoảng 1.500 hồ sơ được hỗ trợ xử lý thông qua Kiosk Hành chính công thông minh. Kết quả bước đầu cho thấy người dân đang từng bước tiếp cận và sử dụng các tiện ích số ngay trong quá trình giải quyết thủ tục, qua đó dần làm quen với các thao tác trên môi trường số, chủ động và thành thạo hơn trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình, trong 7 tháng của năm 2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết trên 873.000 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ trước hạn, đúng hạn đạt 98,87%, hồ sơ trực tuyến đạt 95% và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 91,2%. Đáng chú ý, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 96,5%, tỷ lệ khai thác lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 96,86%.

Những kết quả này cho thấy việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đang từng bước đi vào thực chất, khi dữ liệu sau số hóa không chỉ được lưu trữ mà đã được khai thác, sử dụng lại, góp phần giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin, giấy tờ đã có.

Từ kết quả đó, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới không chỉ là tiếp tục số hóa, mà phải làm cho dữ liệu thực sự phát huy giá trị trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tỉnh Ninh Bình xác định tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm những thành phần hồ sơ có thể khai thác từ dữ liệu, chuẩn hóa biểu mẫu điện tử và tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.

Tỉnh hướng tới mục tiêu người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần, dữ liệu đã có được tiếp tục sử dụng ở những thủ tục phù hợp, qua đó giảm thao tác, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng phục vụ./.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu phải đảm bảo thực chất Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố rà soát quy trình các thủ tục hành chính cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu được công bố, bảo đảm cắt giảm dựa trên dữ liệu thực chất.

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