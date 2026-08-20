Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác Hàn Quốc phát triển đô thị thông minh

Sáng 20/8, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ về “Chương trình đối tác tăng trưởng đô thị”, nhằm chia sẻ kiến thức và trao đổi thông tin liên quan đến các vấn đề đô thị, hướng tới thực hiện các dự án phát triển đô thị mới thông minh, khu công nghiệp và các dự án khác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc cùng nhau chia sẻ kiến thức, trao đổi thông tin về các vấn đề đô thị và đồng tổ chức các hội thảo nhằm hiểu rõ hơn về khung pháp lý, xu hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và Hàn Quốc.

Hai bên cùng nghiên cứu và xác định “Các dự án dẫn đầu,” trong đó Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng vai trò tích cực trong việc giới thiệu các vị trí thực hiện dự án về đô thị thông minh, khu công nghiệp, nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, đồng thời cung cấp các dữ liệu cần thiết cho đối tác Hàn Quốc. Hai bên cũng nỗ lực thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào quá trình thực hiện “Các dự án dẫn đầu.”

Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thảnh cho biết, việc ký kết có ý nghĩa quan trọng không chỉ ở phương diện hợp tác quốc tế mà còn mở ra một phương thức mới trong kết nối tri thức, kinh nghiệm quốc tế với nhu cầu phát triển cụ thể của thành phố.

Ông Thảnh kỳ vọng, Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc sẽ trở thành cầu nối quan trọng để tăng cường kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác Hàn Quốc, qua đó góp phần huy động thêm nguồn lực cho quá trình phát triển thành phố.

Chia sẻ tại buổi ký kết, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Jung Jung Tae cho rằng, chiến lược phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều điểm tương đồng với kinh nghiệm phát triển đô thị của Hàn Quốc, nơi đã hình thành sự kết nối tổng thể giữa đô thị mới, nhà ở công, khu công nghiệp, giao thông vùng và hạ tầng đô thị.

Theo ông Jung Jung Tae, kinh nghiệm của Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc có thể đóng góp thiết thực vào các lĩnh vực mà Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy, như phát triển đô thị đa trung tâm, phát triển khu vực quanh nhà ga theo mô hình TOD, chỉnh trang và tái phát triển đô thị hiện hữu, kết nối giữa các cực công nghiệp-logistics với không gian nhà ở và phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc là doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu của Hàn Quốc. Doanh nghiệp đã và đang quy hoạch, xây dựng thành công những khu công nghiệp, hạ tầng trọng điểm quốc gia quy mô lớn.

Ông Ahn Byung Kon, Giám đốc điều hành Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh là thủ phủ kinh tế của Việt Nam, đồng thời là trung tâm của vùng kinh tế phía Nam - nơi rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư và hoạt động. Doanh nghiệp mong muốn đưa kinh nghiệm và năng lực về phát triển khu công nghiệp quy mô lớn và đô thị thông minh vào Thành phố Hồ Chí Minh./.

Thành phố Hồ Chí Minh chủ động các nghị quyết “đón đầu” Luật Phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị hệ thống thể chế để triển khai Luật Phát triển đô thị ngay khi được thông qua. ​ ​