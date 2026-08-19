Unitree Robotics lên sàn, ngành robot hình người Trung Quốc bứt phá

Ngành công nghiệp robot hình người Trung Quốc vừa ghi nhận bước tiến đáng chú ý khi Unitree Robotics trở thành doanh nghiệp sản xuất robot hình người đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán A-share (Cổ phiếu Trung Quốc loại A).

Theo nhận định của Tân Hoa xã, việc niêm yết đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành robot hình người Trung Quốc, khi lĩnh vực này đang chuyển từ giai đoạn tích lũy công nghệ sang phát triển quy mô lớn và thương mại hóa.

Trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn giao dịch Thị trường chứng khoán khoa học và công nghệ (STAR Market), thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (SSE) của Trung Quốc, giá cổ phiếu của Unitree Robotics tăng 629,44%, lên 1.100 nhân dân tệ (NDT)/cổ phiếu, tức khoảng 161,99 USD/cổ phiếu.

Theo ông Chu Trường Cửu, Chủ tịch Liên đoàn RoboCup châu Á-Thái Bình Dương, việc Unitree Robotics tiến tới thị trường vốn gửi đi một tín hiệu quan trọng: robot hình người và AI hiện thân đang chuyển từ giai đoạn phát triển công nghệ, cạnh tranh và hoàn thiện sản phẩm sang giai đoạn công nghiệp hóa, mở rộng quy mô sản xuất và có được sự công nhận rộng rãi hơn từ thị trường vốn.

Ông nói: “Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng đối với công ty mà còn là một sự phát triển đáng khích lệ cho ngành công nghiệp robot và AI hiện thân của Trung Quốc.”

Có trụ sở tại Hàng Châu, Unitree Robotics đang chào bán khoảng 40,45 triệu cổ phiếu với giá 150,8 NDT/cổ phiếu, tương ứng với hệ số giá trên lợi nhuận (hay còn gọi là tỷ lệ P/E) là 219,23.

Được thành lập vào năm 2016, công ty này là một trong những doanh nghiệp về robot hàng đầu của Trung Quốc, chuyên về robot 4 chân và robot hình người, đồng thời tự phát triển các linh kiện cốt lõi như động cơ, bộ giảm tốc, bộ điều khiển và công nghệ phát hiện và đo khoảng cách bằng ánh sáng laser (LiDAR).

Nhờ phạm vi ứng dụng robot hình người ngày càng được mở rộng và nhu cầu thị trường ổn định, công ty đã đạt doanh thu khoảng 1,15 tỷ NDT trong nửa đầu năm 2026, tăng 48,54% so với cùng kỳ 2025.

Theo bản cáo bạch, công ty xuất xưởng hơn 5.500 robot hình người vào năm 2025, đứng đầu toàn cầu với 32,4% thị phần thế giới, bên cạnh đó là hơn 33.000 robot bốn chân đã được xuất xưởng, chiếm gần 60% thị phần toàn cầu.

Unitree Robotics cho biết số tiền huy động được sẽ được sử dụng cho việc phát triển mô hình robot thông minh, nghiên cứu và phát triển phần cứng robot, phát triển sản phẩm mới và xây dựng cơ sở sản xuất, trong bối cảnh công ty này chuyển từ sản xuất robot sang xây dựng một hệ sinh thái rộng lớn hơn cho các robot đa năng hiệu suất cao.

Unitree Robotics niêm yết trên thị trường chứng khoán diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp robot của Trung Quốc đang ngày càng khẳng định vị thế trên toàn cầu.

Theo Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc, các công ty nước này chiếm gần 70% doanh số bán robot bốn chân toàn cầu trong nửa đầu năm 2026. Chính phủ Trung Quốc cũng đã xác định robot là một ngành công nghiệp chiến lược.

Tính đến hết năm 2025, hơn 140 công ty của nước này đã cho ra mắt trên 330 mẫu robot hình người.

Dự báo thị trường cho thấy ngành robot hình người sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Theo công ty nghiên cứu thị trường International Data Corporation (Mỹ), số lượng robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu dự kiến vượt 510.000 robot vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 95%./.

Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng AI và robot trong ứng phó khẩn cấp Đối với thiên tai, các hướng ưu tiên gồm phát hiện sớm và cảnh báo cháy rừng, giám sát lũ lụt, cảnh báo động đất, đánh giá nguy cơ địa chất và giám sát an toàn cơ sở hạ tầng quan trọng.