LPBank triển khai gói giải pháp tài chính toàn diện dành cho khách hưu trí

Với tài khoản nhận lương hưu được miễn nhiều loại phí, chính sách tiết kiệm ưu đãi, khoản vay lên tới 500 triệu đồng và quyền lợi bảo hiểm có thể đạt 1 tỷ đồng, gói “An tâm hưu trí - Lộc Phát đồng hành” của LPBank hướng tới đáp ứng toàn diện nhu cầu quản lý dòng tiền, tích lũy, vay vốn và bảo vệ tài chính của khách hàng sau nghỉ hưu.

Bài toán tài chính sau tuổi nghỉ hưu

Mỗi đầu tháng, bà Nguyễn Thị Lan (67 tuổi, Hà Nội) đều nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Sau hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục, lương hưu là nguồn thu nhập chính giúp bà trang trải sinh hoạt.

Theo bà Lan, điều bà quan tâm không chỉ là nhận lương hưu đúng hạn mà còn là cách sử dụng khoản tiền tích lũy để có thể xoay xở khi phát sinh những khoản chi lớn như khám chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa hay các nhu cầu đột xuất.

“Ngày còn đi làm, nếu có việc phát sinh thì thu nhập kiếm được hàng tháng vẫn đủ để xoay xở. Còn khi nghỉ hưu, mình phải tính toán kỹ hơn. Lương hưu đủ cho sinh hoạt hằng ngày, nhưng nếu đau ốm hoặc có việc đột xuất thì cũng cần có khoản tiền chuẩn bị từ trước,” bà Lan chia sẻ.

Câu chuyện của bà Lan cũng phản ánh những thay đổi trong nhu cầu tài chính của người cao tuổi sau nghỉ hưu. Theo các chuyên gia tài chính, bên cạnh việc quản lý nguồn thu nhập hằng tháng, người nghỉ hưu ngày càng chú trọng duy trì và gia tăng giá trị khoản tích lũy, đồng thời chuẩn bị nguồn tiền dự phòng cho những khoản chi phát sinh, đặc biệt là chi phí chăm sóc sức khỏe.

Cùng với chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hiện đại hóa công tác chi trả lương hưu, các tổ chức tài chính đang phát triển những giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi.

Trên tinh thần đó, LPBank triển khai gói giải pháp “An tâm hưu trí - Lộc Phát đồng hành,” kết hợp bốn nhóm sản phẩm gồm tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tín dụng và bảo hiểm.

Thay vì cung cấp từng sản phẩm riêng lẻ, LPBank xây dựng giải pháp theo hành trình tài chính của khách hàng: nhận lương hưu - quản lý dòng tiền - tích lũy - bổ sung nguồn vốn - tăng cường bảo vệ.

An tâm hưu trí - Lộc Phát đồng hành - Giải pháp tài chính toàn diện dành cho khách hàng hưu trí. (Ảnh: Vietnam+)

Bốn lớp giải pháp dành cho tuổi hưu

Đầu tiên là Tài khoản thanh toán An Khang, hỗ trợ khách hàng nhận lương hưu định kỳ và thực hiện giao dịch tại hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch LPBank cùng mạng lưới điểm giao dịch Bưu điện trên toàn quốc.

Khách hàng được miễn phí quản lý tài khoản, phí thường niên thẻ ATM và phí thông báo biến động số dư qua số điện thoại, theo điều kiện và chính sách áp dụng của LPBank trong từng thời kỳ. Chính sách này góp phần giảm chi phí sử dụng các dịch vụ ngân hàng cơ bản cho người hưởng lương hưu.

Đối với khoản tiền chưa có nhu cầu sử dụng ngay, sản phẩm Tiết kiệm Lộc Phát An Vui cung cấp các kỳ hạn linh hoạt cùng mức lãi suất ưu đãi khi gửi tại quầy. Khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn phù hợp với kế hoạch chi tiêu và nhu cầu dự phòng của mình.

Khi phát sinh nhu cầu tài chính cho chăm sóc sức khỏe, sửa chữa nhà cửa hoặc hỗ trợ gia đình, khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm Tín dụng Hưu trí. Sản phẩm có hạn mức vay tối đa 500 triệu đồng và thời hạn vay tới 84 tháng, căn cứ nhu cầu, khả năng trả nợ và các điều kiện cấp tín dụng của LPBank.

Bổ sung lớp bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống, sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ Lộc Phát vươn xa cung cấp quyền lợi bảo hiểm có thể lên tới 1 tỷ đồng, đi kèm các quyền lợi hỗ trợ điều trị, nằm viện và tai nạn theo quy tắc, điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.

Như vậy, trong một gói giải pháp, khách hàng có thể đồng thời quản lý nguồn thu nhập hằng tháng, duy trì khoản tích lũy, tiếp cận vốn khi cần thiết và chuẩn bị phương án bảo vệ tài chính dài hạn.

Đồng hành để khách hàng an tâm tận hưởng tuổi hưu

Ông Đặng Công Hoàn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc ngân hàng bán lẻ LPBank, cho biết: “Khách hàng hưu trí không chỉ cần nhận lương hưu thuận tiện mà còn mong muốn quản lý hiệu quả khoản tích lũy, chủ động trước các nhu cầu phát sinh và bảo vệ tài chính trước những rủi ro trong cuộc sống. Với ‘An tâm hưu trí - Lộc Phát đồng hành’, LPBank mong muốn cung cấp một giải pháp xuyên suốt, đáp ứng từng giai đoạn và nhu cầu của khách hàng.”

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số, việc thiết kế sản phẩm phù hợp với đặc điểm thu nhập, chi tiêu và thói quen giao dịch của người cao tuổi ngày càng trở nên cần thiết. Thông qua gói “An tâm hưu trí - Lộc Phát đồng hành,” LPBank hướng tới giúp khách hàng chủ động hơn trong quản lý tài chính sau nghỉ hưu, đồng thời góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, tín dụng và bảo hiểm phù hợp./.

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