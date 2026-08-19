Google mở văn phòng đầu tiên tại Pakistan, tăng hiện diện tại thị trường Nam Á

Google đã chính thức khai trương văn phòng đầu tiên tại Pakistan, đánh dấu bước mở rộng hiện diện trực tiếp của tập đoàn công nghệ Mỹ tại quốc gia hơn 240 triệu dân và mở ra dư địa hợp tác mới trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đào tạo kỹ năng số, sản xuất thiết bị và hỗ trợ doanh nghiệp Pakistan tiếp cận thị trường toàn cầu.

Lễ khai trương diễn ra tại Islamabad với sự tham dự của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Phó Chủ tịch Google phụ trách Quan hệ Chính phủ và Chính sách công Wilson White cùng Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan Natalie Baker.

Một phái đoàn gồm chín thành viên của Google cũng có cuộc làm việc với Thủ tướng Sharif về triển vọng hợp tác trong quá trình chuyển đổi số của Pakistan.

Thủ tướng Sharif đánh giá việc Google thiết lập hiện diện trực tiếp sẽ góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Pakistan và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trong bối cảnh chính phủ đang thúc đẩy chiến lược “Digital Nation Pakistan,” số hóa nền kinh tế và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Chính phủ Pakistan đồng thời triển khai nhiều chương trình đào tạo thanh niên trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và AI.

Theo ông Wilson White, văn phòng mới sẽ giúp Google mở rộng các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, tạo thêm cơ hội dài hạn cho lực lượng lao động trẻ và hỗ trợ doanh nghiệp Pakistan vươn ra thị trường quốc tế. Google cũng có kế hoạch tăng cường các chương trình đào tạo kỹ năng trong những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng nhanh như AI, công nghệ thông tin và trò chơi điện tử.

Đáng chú ý, Google đang phối hợp với các đối tác địa phương vận hành dây chuyền lắp ráp Chromebook tại Pakistan.

Đại diện Google cho rằng các sản phẩm Chromebook sản xuất tại Pakistan có tiềm năng được xuất khẩu sang các thị trường khác trong khu vực, qua đó mở ra khả năng đưa nước này tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thiết bị công nghệ.

Việc Google mở văn phòng đầu tiên được xem là tín hiệu tích cực đối với tham vọng phát triển kinh tế số của Pakistan.

Ngoài ý nghĩa thu hút các tập đoàn công nghệ quốc tế, sự hiện diện trực tiếp của Google có thể tạo thêm động lực cho đào tạo nhân lực, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ công nghệ và từng bước nâng vị thế của Pakistan trong chuỗi giá trị số khu vực./.

Google gỡ bỏ gần 450 kênh YouTube tại Hàn Quốc vì liên quan đến chính trị Việc chặn các kênh YouTube này được Google thực hiện trong khuôn khổ các biện pháp xử lý những hoạt động gây ảnh hưởng và nội dung bị xác định vi phạm chính sách của nền tảng.