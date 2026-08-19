Australia phối hợp cùng SpaceX thu hồi mảnh vỡ tên lửa trên đại dương

Các kỹ sư của tập đoàn công nghệ không gian SpaceX đang trên đường tới một hòn đảo xa xôi thuộc Australia để tiến hành thu hồi và phân tích một phần của tàu vũ trụ Starship vừa rơi xuống khu vực biển Ấn Độ Dương.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phương tiện vũ trụ dài 52 mét này đang trôi nổi ngoài khơi đảo Giáng Sinh (Christmas Island). Tàu Starship được phóng lên từ bang Texas (Mỹ) vào ngày 24/7 trong đợt thử nghiệm thứ 13.

Sau khi đạt quỹ đạo và giải phóng 20 vệ tinh mô phỏng, tầng trên hệ thống tên lửa đẩy hoàn thành hành trình trở về theo kế hoạch và hạ xuống vùng biển thuộc Ấn Độ Dương. Các kỹ sư của SpaceX đã triển khai đội cứu hộ để kéo phương tiện về phía bang Tây Australia. Tuy nhiên, thời tiết xấu và biển động mạnh khiến quá trình thu hồi gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều ngày nỗ lực trục vớt, đến ngày 18/8, SpaceX cho biết lực lượng cứu hộ đã lai dắt thành công mảnh vỡ này qua vùng biển động để đưa đến vùng nước lặng hơn nhằm phục vụ công tác nghiên cứu. Giới khoa học Australia đánh giá cao động thái này của SpaceX.

Tiến sỹ Hadrien Devillepoix, nhà khoa học trưởng thuộc Đại học Curtin, nhận định sự kiện này minh chứng cho tiềm năng thu hồi và tái sử dụng các bộ phận ở tầng trên của tên lửa. Việc hiện thực hóa ý tưởng tái sử dụng toàn bộ các tầng không gian được xem là một bước tiến đột phá của ngành hàng không vũ trụ.

Đề cập đến khía cạnh an toàn, Phó Giáo sư Alice Gorman thuộc Đại học Flinders cho biết số lượng vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo đã tăng vọt từ 5.000 lên khoảng 16.000 chiếc, đồng nghĩa với rủi ro mảnh vỡ rơi trở lại Trái Đất ngày càng cao.

Các mảnh vỡ ở tầng trên tên lửa thường tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do chứa nhiên liệu độc hại. Tuy nhiên, mảnh vỡ ngoài khơi đảo Giáng Sinh được giới chuyên gia quan sát là khá nguyên vẹn, giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro rò rỉ môi trường.

Cơ quan Vũ trụ Australia xác nhận Chính phủ nước này đang tích cực phối hợp với SpaceX trong nỗ lực thu hồi các mảnh vỡ của tàu Starship. Chính quyền địa phương cũng thiết lập một vùng cấm trên biển nhằm ngăn các tàu thuyền giải trí tiếp cận hiện trường./.

Mảnh vỡ tên lửa SpaceX va chạm Mặt Trăng, dấy lên lo ngại về rác thải vũ trụ Mảnh tên lửa nặng khoảng 4 tấn được cho là đã va chạm với tốc độ khoảng 8.690 km/giờ, tạo ra một đám bụi lớn trên bề mặt Mặt Trăng.

​