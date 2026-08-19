Ngành bán dẫn mở cơ hội đưa Việt Nam tiến gần nhóm quốc gia có thu nhập cao

Theo tờ Nikkei Asia (Nhật Bản) ngày 18/8, sự phát triển của ngành bán dẫn đang làm thay đổi quỹ đạo kinh tế Đông Nam Á, đưa Việt Nam và Philippines tiến gần hơn tới mục tiêu gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập cao.

Báo trên nhận định sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp bán dẫn đang mở ra cơ hội để Việt Nam chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào lao động và sản xuất sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn.

Theo phân loại cập nhật tháng 7/2026 của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam hiện thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Nikkei Asia cho rằng để tiếp tục nâng cao mức thu nhập, Việt Nam cần giảm dần sự phụ thuộc vào lao động giá rẻ và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn.

Việt Nam đã nâng cao thu nhập nhờ mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu. Việc ký kết nhiều hiệp định thương mại với các quốc gia và khu vực trên thế giới giúp Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời hình thành các trung tâm sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị điện.

Trong lĩnh vực bán dẫn, tháng 6/2026, LG Innotek của Hàn Quốc công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu nền cho chất bán dẫn tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1 tỷ USD.

Việt Nam cũng đang hướng tới mở rộng sự tham gia trong chuỗi giá trị bán dẫn, từ các công đoạn sau như lắp ráp, đóng gói và kiểm thử sang những công đoạn có hàm lượng công nghệ cao hơn như thiết kế và chế tạo mạch tích hợp trên tấm bán dẫn.

Theo chiến lược phát triển ngành bán dẫn, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo hơn 50.000 kỹ sư, cử nhân phục vụ ngành này.

Nikkei Asia nhận định sự phát triển của ngành bán dẫn và điện tử có thể tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng.

Để tận dụng cơ hội này, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và phát triển, cũng như tăng cường khả năng tham gia các công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, Philippines cũng đang thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn, vốn tập trung chủ yếu vào các công đoạn lắp ráp, đóng gói và kiểm thử. Chất bán dẫn và các sản phẩm điện tử hiện chiếm hơn một nửa tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của nước này.

Philippines cũng đang tìm cách nâng cấp ngành công nghiệp bán dẫn trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với chip phục vụ AI ngày càng tăng./.

Chuyên gia đề xuất mô hình ba lớp phát triển ngành bán dẫn Việt Nam Việt Nam cần tận dụng đội ngũ các chuyên gia nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, và sản xuất chất bán dẫn và thiết bị bán dẫn.