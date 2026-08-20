Thiếu đất san lấp, nhiều công trình giao thông ở Lâm Đồng chậm tiến độ

Nhiều công trình hạ tầng giao thông tại khu vực đô thị Gia Nghĩa và khu vực lân cận thuộc tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục chậm tiến độ vì thiếu nguồn vật liệu san lấp. Trong khi đó, mỏ đất san lấp duy nhất được cấp phép tại khu vực này cũng đã hết thời hạn khai thác và chưa được gia hạn.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, nhiều công trình hạ tầng giao thông đang triển khai rất chậm hoặc thi công cầm chừng do thiếu đất làm vật liệu san lấp.

Điển hình như Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Thánh Tông (phường Đông Gia Nghĩa) còn thiếu hơn 10.000m3; Dự án đường Bờ Tây, Hồ Trung tâm (phường Bắc Gia Nghĩa) còn thiếu hơn 30.000m3; Dự án đường Lê Duẩn nối đường Võ Văn Kiệt (nay thuộc địa giới hành chính hai phường Nam Gia Nghĩa và Đông Gia Nghĩa) còn thiếu gần 150.000m3…

Ông Vũ Tá Vượng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa cho biết, đối với các dự án đang thiếu đất san lấp để hoàn thiện nền, Ban chỉ đạo nhà thầu tập trung triển khai các hạng mục không liên quan đến đất đắp để hạn chế tình trạng chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, ban đang chờ các ngành chức năng thẩm định, gia hạn mỏ đất Đắk Nút B (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) để tiếp tục khai thác đất san lấp cho các công trình đang triển khai. Hiện, giấy phép khai thác khoáng sản tại đây đã hết hạn từ giữa tháng 6/2026.

Cũng theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa, ngoài nguồn đất đắp từ các mỏ đất san lấp được cấp phép, hiện đã có một số quy định mở để điều phối đất đắp giữa các công trình hoặc xin phép khai thác, tận thu riêng lẻ đối với một số khu vực phù hợp quy hoạch và các điều kiện liên quan.

Tuy nhiên, việc triển khai các nội dung này rất khó, chủ yếu do chồng lấn quy hoạch khai thác khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản bô xít.

Tương tự, tại một số khu vực lân cận như khu vực huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (cũ), nay thuộc các xã Nhân Cơ, Kiến Đức, Quảng Tín và khu vực huyện Đắk Song cũ (nay thuộc các xã Đức An, Trường Xuân, Đắk Song, Thuận Hạnh (đều thuộc tỉnh Lâm Đồng), việc triển khai thi công nhiều công trình hạ tầng giao thông, tái định cư cũng đang chậm tiến độ do thiếu nguồn đất san lấp.

Đáng chú ý hơn, việc triển khai các thủ tục để cấp phép khai thác đất làm vật liệu xây dựng (san lấp) tại một số mỏ được quy hoạch tại khu vực này cũng “giậm chân tại chỗ” do vướng mắc quy hoạch khai thác khoáng sản bô xít.

Cũng theo ông Vũ Tá Vượng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa, trong giai đoạn 2026-2030, việc triển khai các dự án hạ tầng, giao thông trong khu vực đô thị Gia Nghĩa cũ sẽ cần hàng triệu mét khối đất san lấp. Nếu các ngành chức năng không có các giải pháp phù hợp thì việc thi công các công trình và giải ngân vốn đầu tư công sẽ không thể đạt tiến độ.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Lâm Đồng vào ngày 6/8/2026, tỷ lệ giải ngân của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk R'lấp và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Song thuộc nhóm thấp nhất tỉnh; trong đó, tỷ lệ giải ngân của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa là hơn 29%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Song hơn 18%; còn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk R'lấp chỉ gần 9%./.





Thiếu nguồn vật liệu, dự án cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng có tiến độ rất chậm Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tăng cường các mũi thi công để tổ chức thi công Dự án cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng.

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