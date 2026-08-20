Quản lý bay đã điều hành hơn 578.600 chuyến bay an toàn trong 7 tháng

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chủ động tổ chức, điều hành, bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng cao của các hãng hàng không.

Theo thống kê của VATM, sản lượng điều hành bay trong 7 tháng của năm 2026 ước đạt 578.649 lần chuyến bay, đạt hơn 56% kế hoạch năm và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với sản lượng điều hành bay, các chỉ tiêu tài chính của VATM tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với tổng doanh thu 7 tháng ước đạt gần 2.935 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 572 tỷ đồng, tương đương hơn 74% kế hoạch năm.

“Trong bối cảnh hoạt động hàng không tiếp tục chịu tác động bởi những biến động của thị trường trong nước và quốc tế, Tổng công ty đã chủ động tổ chức, điều hành, bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng cao của các hãng hàng không,” lãnh đạo VATM nhấn mạnh.

Trong giai đoạn cuối năm, VATM sẽ tiếp tục tập trung duy trì tuyệt đối an toàn hoạt động bay; chủ động theo dõi, dự báo sản lượng; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa hệ thống kỹ thuật và phát triển cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh nhiệm vụ điều hành bay, VATM tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện chương trình đầu tư, nâng cấp hạ tầng và trang thiết bị kỹ thuật theo lộ trình năm 2026. Trọng tâm đầu tư hướng tới các lĩnh vực then chốt như: cơ sở kiểm soát không lưu, hệ thống giám sát, thông tin dẫn đường và khí tượng hàng không.

Phía VATM nhìn nhận việc đẩy nhanh tiến độ các dự án không chỉ nhằm hoàn thiện tính đồng bộ của hệ thống hạ tầng mà còn là nền tảng chiến lược để nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, sẵn sàng đón đầu xu hướng tăng trưởng của ngành hàng không trong trung và dài hạn.

“Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả; nâng cao chất lượng dịch vụ và góp phần xây dựng hệ thống quản lý bay Việt Nam hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành hàng không và đất nước", đại diện VATM nhấn mạnh./.

Tổng công ty Quản lý bay hiện thực hóa mô hình “bầu trời thông minh” VATM quyết tâm thực hiện bước chuyển dịch chiến lược sang mô hình nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay có uy tín và vị thế hàng đầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.