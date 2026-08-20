VETC dừng triển khai mức phí dịch vụ quản lý tài khoản 6.600 đồng/tháng

Liên quan đến việc từ ngày 1/8 vừa qua áp dụng mức phí dịch vụ quản lý tài khoản/ví điện tử là 6.600 đồng/tháng (đã gồm VAT) đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng doanh nghiệp khiến nhiều chủ phương tiện bức xúc và đặt vấn đề “phí chồng phí”, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC (VETC) vừa có thông tin trong đó quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này.

Rút kinh nghiệm xây dựng và áp dụng chính sách

Ghi nhận các phản ánh liên quan đến chính sách phí dịch vụ ví VETC vừa qua, đơn vị thẳng thắn nhìn nhận rằng quá trình xây dựng, truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách chưa đầy đủ, chưa đáp ứng kỳ vọng và chưa tạo được trải nghiệm tốt cũng như sự đồng thuận của khách hàng.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. Trong thực tế, hệ thống ví VETC chưa thực hiện khoản thu phí nào tới thời điểm hiện tại.

Phía VETC cũng làm rõ thêm, theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, tài khoản giao thông phải được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng. Chính sách phí vừa qua liên quan đến ví VETC - phương tiện thanh toán kết nối với tài khoản giao thông - không phải phí quản lý tài khoản giao thông hay phí sử dụng đường bộ.

Ví điện tử là dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và quản lý theo Thông tư 40/2024/TT-NHNN. Việc cung cấp dịch vụ đòi hỏi ví VETC phải đầu tư hệ thống, thực hiện bảo đảm an ninh, bảo mật, vận hành và đối soát 24/7, kết nối với ngân hàng, trả phí ngân hàng, các đơn vị chuyển mạch và duy trì toàn bộ số dư của khách hàng tại tài khoản bảo đảm thanh toán độc lập. Các ví khác nhau có hình thức thu phí khác nhau phù hợp với sản phẩm, dịch vụ và đặc thù khách hàng.

Ví điện tử không phải tài khoản tiền gửi. Theo quy định hiện hành, VETC không được trả lãi hoặc sử dụng số dư ví của khách hàng để cho vay, đầu tư hay phục vụ hoạt động kinh doanh của VETC. Đây là các yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn cho tiền và giao dịch của khách hàng mà VETC có trách nhiệm tuân thủ.

Phương tiện lưu thông qua trạm thu phí tự động không dừng tại Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. (Ảnh: Cục Đường bộ cung cấp)

Doanh nghiệp sẽ rà soát toàn diện, phân tích đặc thù và nhu cầu của từng nhóm khách hàng để xây dựng giải pháp tối ưu, phù hợp hơn. Trong thời gian tới, ngoài việc công bố rõ các phương thức thanh toán hiện có và chi phí liên quan, VETC sẽ xây dựng mục tiêu và lộ trình kết nối thêm nhiều phương thức thanh toán, giúp khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.

“VETC nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác truyền thông, quy trình xây dựng và áp dụng chính sách, cũng như việc tham vấn, lắng nghe ý kiến khách hàng, cơ quan chủ quản trước những thay đổi có ảnh hưởng rộng rãi,” đại diện VETC nhấn mạnh.

Lo lắng độc quyền nhà cung cấp dịch vụ thu phí

Trong những ngày qua, nhiều chủ phương tiện đã bức xúc về khoản thu phí 6.600 đồng/tháng mà đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí VETC và ePass tiến hành thu, đồng thời rút hết tiền đã nạp từ ví điện tử để thực hiện thanh toán qua tài khoản giao thông, đánh giá app 1 sao.

Các chủ tài khoản cho rằng khi móc tiền túi trả giá vé qua các trạm BOT hay đường cao tốc, khoản tiền đó đã bao gồm cả chi phí vận hành và quản lý trạm. Việc áp dụng công nghệ ETC/ePass vốn dĩ là để giảm nhân công, giảm in ấn vé giấy, minh bạch thu phí theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông và quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ.

“Việc chuyển từ tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông, phải liên kết với tài khoản ngân hàng là chủ trương và yêu cầu bắt buộc của Nhà nước, mà không phải lựa chọn của chủ phương tiện. Thay vì người dân được hưởng lợi từ sự tối ưu đó, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động lại quay sang ‘vắt’ thêm tiền phí định kỳ. Chưa kể, hàng trăm tỷ đồng tiền đọng trong ví của khách hàng đã không tính được tiền lãi mà còn đè ra thu phí ‘giữ hộ’," anh Nguyễn Văn Hòa (Long Biên, Hà Nội) bức xúc nói.

Theo anh Hòa, số tiền người dùng để trống trong ví điện tử hay tài khoản giao thông chính là một nguồn dòng tiền nhàn rỗi quy mô lớn. Dù quy định pháp luật giám sát chặt chẽ nhằm bảo vệ tài sản người dùng (không được dùng tiền đó đi đầu tư), các nhà cung cấp ví vẫn thu lợi từ lãi tiền gửi bảo đảm tại ngân hàng và khai thác giá trị giao dịch trên hệ sinh thái của doanh nghiệp.

Với việc VETC chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này, các chủ xe cho rằng nhà cung cấp dịch vụ đã biết lắng nghe ý kiến khách hàng bởi bản chất VETC đang chiếm phần lớn thị phần trong mảng dịch vụ thu phí không dừng.

Hiện tại chỉ có 2 đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng đối với chủ phương tiện lưu thông qua các trạm thu phí là VETC và ePass.

Các chủ xe cũng lo lắng đến việc hiện tại chỉ có 2 đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí là VETC và ePass nên việc độc quyền, bắt tay nhau đưa ra các chính sách “chèn ép” khách hàng một cách vô cớ bởi không còn lựa chọn nào. Điều này cũng giống như tình trạng ứng dụng gọi xe công nghệ trước kia (chỉ có Grab, Uber) nhưng hiện tại có nhiều đơn vị tham gia nên thị trường đã có sự cạnh tranh và người dùng chắc chắn được hưởng lợi.

Nếu ePass cũng không thực hiện tạm dừng chính sách áp dụng mức phí dịch vụ quản lý tài khoản/ví điện tử là 6.600 đồng/tháng (đã gồm VAT) đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng doanh nghiệp, chắc chắn “cánh tài xế” sẽ hủy dịch vụ sử dụng dán thẻ tài khoản giao thông và chuyển sang VETC./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Hàng triệu tài khoản giao thông bị thu thêm khoản phí liên kết thanh toán Nhiều chủ phương tiện dùng dịch vụ thu phí điện tử không dừng bày tỏ sự bức xúc, không đồng tình việc thu thêm khoản phí duy trì liên kết thanh toán của tài khoản giao thông.