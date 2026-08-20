Kết nối vùng sản xuất với thị trường Trung Quốc: Sầu riêng là “sợi dây vàng”

Nhấn mạnh sầu riêng không chỉ là một loại trái cây nhiệt đới mà còn có thể trở thành “sợi dây vàng” kết nối vùng sản xuất chất lượng của Việt Nam với thị trường rộng lớn từ đất nước hơn 1,4 tỷ dân, đại diện doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam khẳng định sẽ cùng các đối tác xây dựng một chuỗi ngành lâu dài, đáng tin cậy và phát triển bền vững.

Khoảng 1 tỷ người Trung Quốc chưa từng ăn sầu riêng Việt Nam

Chia sẻ tại Chương trình kết nối, giao thương, xúc tiến hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam - Trung Quốc, diễn ra chiều 19/8, ông Lưu Húc, Giám đốc kinh doanh thị trường nước ngoài, Liên hiệp Hợp tác xã Cung ứng và Tiêu thụ Quảng Tây, đại diện China Coop, cho biết nhu cầu tiêu dùng sầu riêng chất lượng cao tại đất nước này tiếp tục tăng, trong khi những thuận lợi về chính sách thương mại và lợi thế vùng trồng của Việt Nam đang mở ra cơ hội lớn để hai bên nâng cấp hợp tác.

Tuy nhiên, hợp tác không nên dừng ở việc thu mua và trao đổi hàng hóa mà cần hướng tới xây dựng một chuỗi ngành lâu dài, an toàn và bền vững.

Với tinh thần đó, ông Lưu Húc bày tỏ mong muốn phối hợp với các đối tác Việt Nam chuẩn hóa sản xuất ngay từ vùng trồng, từ lựa chọn giống, quy trình canh tác, kiểm soát sâu bệnh đến thu hoạch và xử lý sau thu hoạch. Ngoài ra, các chuyên gia có thể tổ chức “lớp học tại vườn” để hỗ trợ nông hộ nâng cao kỹ thuật và xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu của thị trường Trung Quốc.

Hệ thống sơ lạnh, phân loại, kho vùng trồng và chuỗi lạnh xuyên biên giới cũng sẽ được chú trọng nhằm giữ độ tươi, giảm tổn thất, ổn định chất lượng. Việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, vi sinh vật và xây dựng hệ thống truy xuất cũng giúp mỗi lô hàng minh bạch hơn, củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

“China Coop hiện có mạng lưới gần 30.000 hợp tác xã cung tiêu cơ sở, hơn 3.000 chợ đầu mối và hàng trăm nghìn điểm bán lẻ, có khả năng đưa sầu riêng Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Trung Quốc. Chúng tôi mong muốn mỗi trái sầu riêng đều có chất lượng, mỗi người nông dân đều có thu nhập. Đó mới là ý nghĩa của việc xây dựng chuỗi ngành,” ông Lưu Húc nói.

Ông Thạch Minh Huy - Chủ tịch Tập đoàn Giống cây trồng Trung Nông Thịnh Nguyên cũng cho biết thị trường Trung Quốc còn dư địa rất lớn cho sầu riêng Việt Nam. Trong năm 2025, lượng sầu riêng được nhập khẩu và đưa vào hệ thống bán lẻ Trung Quốc ở mức rất lớn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu khi khoảng 1 tỷ người dân Trung Quốc vẫn chưa từng ăn sầu riêng.

Con số được ông Huy đề cập trên cho thấy tiềm năng mở rộng thị trường còn rất đáng kể nếu sầu riêng Việt Nam có thể tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Vườn sầu riêng giống Dona của Hợp tác xã Sầu riêng Hương Thanh, xã Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Đáng chú ý, theo đại diện doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, cùng với sự gia tăng nhu cầu, giá nhiều sản phẩm sầu riêng cũng có xu hướng tăng, đặc biệt ở phân khúc chất lượng cao. Ngày càng nhiều thương hiệu và dòng sản phẩm cao cấp xuất hiện trên thị trường, cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc đang chuyển từ tâm lý đơn thuần tìm kiếm một loại trái cây mới sang quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc và trải nghiệm sản phẩm.

Từ thực tế trên, ông Huy nhấn mạnh những vùng nguyên liệu có khả năng duy trì chất lượng ổn định, kiểm soát tốt quy trình sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc xây dựng thương hiệu và tiếp cận các phân khúc có giá trị gia tăng cao tại thị trường này.

“Niềm tin là nền tảng của chuỗi hợp tác lâu dài”

Về phía Việt Nam, ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, cho rằng để xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc cần tạo dựng uy tín, nhận diện thương hiệu và niềm tin lẫn nhau. Khi hai bên chứng minh được năng lực, có hợp đồng và phương án hợp tác rõ ràng, người dân mới yên tâm đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu.

Đề cập về điều kiện hợp tác, ông Trung cho rằng doanh nghiệp Trung Quốc nhập khẩu và doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu đều phải đáp ứng các quy định, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó, doanh nghiệp hai bên cần tự xây dựng chiến lược, hợp đồng và mô hình liên kết phù hợp.

Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cũng nhấn mạnh ngân hàng có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm dòng tiền và cung cấp tín dụng dựa trên năng lực tài chính, hợp đồng và lịch sử giao dịch của doanh nghiệp. Trong khi đó, cơ quan quản lý Nhà nước tập trung hỗ trợ thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, nhà máy và hạ tầng.

Ông Lê Tấn Dũng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến, cho biết những trao đổi từ phía đối tác Trung Quốc đã gợi mở hướng hợp tác mà hợp tác xã này mong muốn. Hiện hợp tác xã có vùng nguyên liệu khoảng 4.000 ha. Thay vì chỉ mua bán khi đến vụ, doanh nghiệp Trung Quốc có thể tham gia liên kết ngay từ đầu vụ, đặt hàng theo tiêu chuẩn thị trường và cùng hợp tác xã tổ chức sản xuất.

Về phía ngân hàng, ông Nguyễn Lê Minh Thành - Giám đốc Vietcombank Bắc Đắk Lắk, cho biết đang hướng tới tạo điều kiện thuận lợi hơn để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong chuỗi sầu riêng tiếp cận tín dụng.

Theo ông Thành, sản xuất nông nghiệp nói chung và sầu riêng nói riêng luôn đối mặt với những biến động về thời tiết, mùa vụ và giá cả. Những yếu tố này có thể tác động trực tiếp đến sản lượng, sức mua và giá bán, từ đó ảnh hưởng khả năng tài chính của người sản xuất. Trong bối cảnh đó, Vietcombank cam kết đồng hành thông qua các chương trình cho vay nông nghiệp.

Hiện Vietcombank ưu tiên đánh giá, cho vay trên cơ sở vườn cây của hộ nông dân và doanh nghiệp. Cách tiếp cận này có thể giúp người sản xuất thuận lợi hơn khi tiếp cận tín dụng, qua đó có thêm nguồn lực đầu tư cho hoạt động sản xuất. Việc số hóa có thể giúp người dân xử lý giao dịch nhanh hơn, đồng thời giảm rủi ro trong quá trình thanh toán. Một số sản phẩm cũng hướng tới hỗ trợ thanh toán trực tiếp trong giao dịch với Trung Quốc, phù hợp với đặc thù chuỗi sầu riêng có hoạt động thương mại lớn với thị trường này./.

Xây thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk từ trái cây đặc sản đến ngành hàng có vị thế Lễ hội Sầu riêng 2026 kỳ vọng sẽ góp phần đưa Đắk Lắk thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước, quốc tế, tạo thêm động lực phát triển hệ sinh thái sầu riêng gắn với du lịch, kinh tế địa phương.