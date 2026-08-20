Giá dầu chốt phiên cao nhất 4 tuần do xung đột Trung Đông leo thang

Giá dầu thô tăng trong phiên giao dịch ngày 19/8 và chốt phiên ở mức cao nhất trong gần 4 tuần.

Động lực tăng giá đến từ tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, sau khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) quyết định đình chỉ toàn bộ các giao dịch tài chính và kinh tế với Iran, cùng với việc lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 60 xu Mỹ, hay 0,7%, lên 91,62 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 89 xu Mỹ, hay 1,1%, lên 85,83 USD/thùng. Đây đều là mức giá đóng cửa cao nhất của cả hai loại dầu tiêu chuẩn này kể từ ngày 24/7.

Chuyên gia của BOK Financial cho biết, giá dầu thô tương lai tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là khi UAE vừa tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ tài chính với Iran sau các vụ tấn công tên lửa mới nhất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cũng khẳng định không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Iran và eo biển Hormuz vẫn đang mở cửa. Tuy nhiên, phía Iran lại tuyên bố tuyến đường thủy này vẫn tiếp tục bị phong tỏa.

Thị trường dầu mỏ hiện vẫn tập trung chú ý vào eo biển Hormuz. Dữ liệu từ Kpler cho thấy chỉ có sáu tàu chở hàng đi qua eo biển này trong ngày 18/8, giảm so với 9 tàu của ngày trước đó và thấp hơn mức trung bình 11 tàu/ngày trong 10 ngày qua.

Chuyên gia của công ty môi giới Pepperstone nhận định việc giá dầu Brent vượt mốc 91 USD/thùng cho thấy các nhà giao dịch đang nhìn thấy rủi ro cao hơn, và giá dầu hoàn toàn có khả năng quay trở lại mốc ba chữ số./.

Giá các sản phẩm dầu mỏ có thể tiếp tục ở mức cao đến năm 2027 Giá dầu thô có thể hạ nhiệt khi dòng chảy qua eo biển Hormuz phục hồi, nhưng nguồn cung nhiên liệu thắt chặt khiến giá xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay vẫn có nguy cơ neo cao đến năm 2027.