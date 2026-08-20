Giá vàng thế giới tăng hơn 3% sau thông báo của Bộ Tài chính Mỹ

Phiên 19/8, giá vàng thế giới tăng hơn 3% lên mức cao nhất trong hơn hai tháng rưỡi, sau khi thông báo hỗ trợ thanh khoản bất ngờ từ Bộ Tài chính Mỹ kéo tụt lợi suất trái phiếu và USD.

Vào lúc 1 giờ 10 phút sáng ngày 20/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 3,6% lên 4.487,91 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 4/6 là 4.499,20 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn chốt phiên tăng 2,8% lên 4,545,30 USD/ounce.

Công ty dịch vụ tài chính TD Securities đánh giá thông báo tăng gấp đôi quy mô các hoạt động mua lại nhằm hỗ trợ thanh khoản cho trái phiếu kỳ hạn dài của Bộ Tài chính Mỹ đã tiếp thêm động lực cho thị trường vàng, khi động thái này khiến lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài của Mỹ giảm và có thể góp phần kéo đồng USD đi xuống.

Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt giảm 0,8% trong phiên này, khiến vàng vốn là kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm của Mỹ đã giảm mạnh từ mức cao nhất trong khoảng 19 năm sau thông báo trên của Bộ Tài chính Mỹ.

Một yếu tố nữa hỗ trợ giá vàng là khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không nâng lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang dự đoán khả năng 65% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9, sau các dữ liệu kinh tế yếu kém gần đây của Mỹ.

Ở các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng mạnh gần 4% lên 65,8 USD/ounce, còn bạch kim tăng 5,1% lên 1.800,02 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 19/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng châu Á ít biến động khi thị trường chờ biên bản họp của Fed Giá vàng giao ngay ít biến động, ở mức 4.337,59 USD/ounce, sau khi giảm gần 2% trong phiên 18/8 do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,7%.