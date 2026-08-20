Giá vàng ngày 20/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Phiên 19/8, giá vàng thế giới tăng hơn 3% lên mức cao nhất trong hơn hai tháng rưỡi, sau khi thông báo hỗ trợ thanh khoản bất ngờ từ Bộ Tài chính Mỹ kéo tụt lợi suất trái phiếu và USD.

Vào lúc 1 giờ 10 phút sáng ngày 20/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 3,6% lên 4.487,91 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 4/6 là 4.499,20 USD/ounce.

Giá vàng kỳ hạn chốt phiên tăng 2,8% lên 4,545,30 USD/ounce.Công ty dịch vụ tài chính TD Securities đánh giá thông báo tăng gấp đôi quy mô các hoạt động mua lại nhằm hỗ trợ thanh khoản cho trái phiếu kỳ hạn dài của Bộ Tài chính Mỹ đã tiếp thêm động lực cho thị trường vàng, khi động thái này khiến lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài của Mỹ giảm và có thể góp phần kéo đồng USD đi xuống.

Tại Việt Nam, sáng 20/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 20/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: