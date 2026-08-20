Giá vàng trong nước tăng mạnh, thương hiệu SJC lên ngưỡng 146,5 triệu đồng

Giá vàng trong nước tăng mạnh khi mở cửa phiên sáng nay (ngày 20/8), trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 8 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 3,8 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (19/8).

Cùng điều chỉnh tăng 3,8 triệu đồng/lượng, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn đang giao dịch ở ngưỡng 143,7-147,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-3,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.497 USD/ounce, tăng hơn 140 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới tiếp tục thu hẹp còn 3,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.590 đồng/USD, giảm 8 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.960-26.370 đồng/USD (mua vào-bán ra),Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.990-26.370 đồng/USD, Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 25.970-26.360 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng chưa có biến động so với chốt phiên hôm qua.

Về phía Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.930-26.375 đồng/USD, tăng 15 đồng./.