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Giá vàng trong nước tăng mạnh, thương hiệu SJC lên ngưỡng 146,5 triệu đồng

Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh 3,5-3,8 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và vàng thế giới còn 3,7 triệu đồng/lượng.

Hồng Kiều
Giá vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: TTXVN)
Giá vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: TTXVN)

Giá vàng trong nước tăng mạnh khi mở cửa phiên sáng nay (ngày 20/8), trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 8 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 3,8 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (19/8).

Cùng điều chỉnh tăng 3,8 triệu đồng/lượng, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn đang giao dịch ở ngưỡng 143,7-147,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-3,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.497 USD/ounce, tăng hơn 140 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới tiếp tục thu hẹp còn 3,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.590 đồng/USD, giảm 8 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.960-26.370 đồng/USD (mua vào-bán ra),Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.990-26.370 đồng/USD, Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 25.970-26.360 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng chưa có biến động so với chốt phiên hôm qua.

Về phía Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.930-26.375 đồng/USD, tăng 15 đồng./.

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