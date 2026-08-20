Cục Đường bộ nói gì khi VETC, Viettel Money dừng thu phí quản lý tài khoản?

Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông tin việc VETC và Viettel Money thông báo đã tạm dừng triển khai các khoản phí dịch vụ liên quan đến ví điện tử sau khi các doanh nghiệp ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều và phản ứng gay gắt từ khách hàng về mức phí 6.600 đồng/tháng đối với cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với tổ chức.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết loại phí các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán bao gồm Ví điện tử VETC, Ví điện tử Viettel Money thông báo thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán theo quy định của pháp luật ngân hàng, không phải là phí sử dụng đường bộ hay sử dụng tài khoản giao thông.

Theo quy định của Nghị định số 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2024 tài khoản thu phí trước đây được chuyển đổi thành tài khoản giao thông liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (ví điện tử, thẻ tín dụng, uỷ nhiệm chi qua tài khoản ngân hàng).

Tài khoản giao thông lưu giữ thông tin về phương tiện và chủ phương tiện, tài khoản giao thông không chứa tiền. Khi phát sinh giao dịch, tiền sẽ được trừ trực tiếp từ phương tiện thanh toán do chủ phương tiện lựa chọn.

Theo quy định của Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt và Thông tư số 40/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử có quyền thu phí sử dụng ví điện tử (là giá dịch vụ sử dụng ví điện tử theo pháp luật về giá).

Mức phí, cách thức thu phí, việc điều chỉnh phí sử dụng ví điện tử phải được thể hiện trong thoả thuận mở và sử dụng ví điện tử giữa tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử và khách hàng.

Đồng thời, theo Luật Giá 2023, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ có nghĩa vụ niêm yết giá công khai, rõ ràng, thuận tiện cho khách hàng nhận biết. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 nêu rõ, đơn vị cung cấp dịch vụ phải cung cấp cho người tiêu dùng thông tin chính xác, đầy đủ về các khoản phí, chi phí, phương thức tính và các chi phí có thể phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Các quy định nêu trên không ấn định thời hạn báo trước đối với việc công bố hoặc điều chỉnh mức phí; việc áp dụng phải bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với thỏa thuận giữa tổ chức cung ứng phương tiện thanh toán và khách hàng.

Theo các quy định trên, một số tổ chức cung ứng phương tiện thanh toán đã triển khai thu phí sử dụng dịch vụ như: ví MoMo, thẻ tín dụng quốc tế, ủy nhiệm chi qua tài khoản thanh toán BIDV, MB, VietinBank...

Tại buổi đã làm việc ngày 20/8/2026 ới Công ty Trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC (VETC) và Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam (VDTC), Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị phối hợp với tổ chức cung ứng phương tiện thanh toán tạm dừng triển khai để rà soát chính sách phí, nghiên cứu bổ sung các phương án tính phí phù hợp với nhu cầu và tần suất sử dụng khác nhau của khách hàng (như thu phí theo lượt giao dịch, theo tỷ lệ với giá trị giao dịch...)

Hai đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động cần tiếp tục mở rộng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển các tiện ích, dịch vụ giá trị gia tăng qua đó mang lại lợi ích thiết thực hơn cho khách hàng theo đúng Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông và quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ.

Cục Đường bộ cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục tối ưu hệ thống vận hành và đề xuất các chính sách nhằm giảm chi phí phát sinh; nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác truyền thông cũng như việc tham vấn, lắng nghe ý kiến khách hàng, cơ quan quản lý trước những thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng dịch vụ.

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước đối với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nói chung, hoạt động cung cấp dịch vụ ví điện tử nói riêng, chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ ví điện tử được thuận tiện và hài hoà lợi ích giữa các bên.

Thu phí điện tử không dừng đem lại nhiều lợi ích cho người dân, nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong sáng ngày 20/8, VETC và Viettel Money cùng phát đi thông báo tạm dừng triển khai các khoản phí dịch vụ liên quan đến ví điện tử. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi các doanh nghiệp ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều và phản ứng gay gắt từ khách hàng về mức phí 6.600 đồng/tháng đối với cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với tổ chức.

Phía VETC cũng xác nhận tạm dừng triển khai phí dịch vụ ví điện tử. Doanh nghiệp này thẳng thắn nhìn nhận quá trình xây dựng và truyền thông chính sách vừa qua còn thiếu sót, chưa tạo được sự đồng thuận từ phía khách hàng.

VETC khẳng định tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị vẫn chưa thực hiện thu bất kỳ khoản phí tài khoản nào từ người dùng. Doanh nghiệp cam kết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và rà soát toàn diện nhu cầu của từng nhóm khách hàng trước khi đưa ra các giải pháp mới.

Viettel Money thông báo chính thức tạm dừng thu khoản phí xử lý giao dịch qua trạm đối với những khách hàng liên kết tài khoản thu phí tự động không dừng ePass.

Đại diện đơn vị thừa nhận quyết định này được đưa ra sau khi rà soát lại toàn bộ chính sách trước các đóng góp đa chiều từ người dùng. Viettel Money cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng vì những băn khoăn phát sinh và cam kết sẽ tăng cường tiếp nhận phản hồi để đảm bảo trải nghiệm tốt hơn trong tương lai./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

VETC dừng triển khai mức phí dịch vụ quản lý tài khoản 6.600 đồng/tháng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC đã có quyết định tạm dừng triển khai chính sách mức phí dịch vụ quản lý tài khoản/ví điện tử là 6.600 đồng/tháng.