Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng sức cạnh tranh ngành khách sạn, du lịch

Ngày 20/8, Diễn đàn Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Cung ứng dành cho ngành khách sạn - du lịch 2026 (HORECFEX Vietnam 2026) đã khai mạc tại cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp, nhà quản lý, chuyên gia và đối tác trong nước, quốc tế.

Với chủ đề “Tất cả những gì bạn cần - tri thức, công nghệ, nguồn cung và kết nối”, diễn đàn tập trung chia sẻ xu hướng, giải pháp công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối trong chuỗi cung ứng ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đánh giá, HORECFEX có ý nghĩa thiết thực trong kết nối công nghệ, đổi mới sáng tạo với phát triển ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch nghỉ dưỡng.

Theo ông, trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh diễn ra mạnh mẽ, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần trở thành một phần của năng lực cạnh tranh và mô hình tăng trưởng mới của doanh nghiệp.

Ông Hồ Quang Bửu cho biết, Đà Nẵng đang có thêm dư địa phát triển với hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú chất lượng cao và mạng lưới hàng không ngày càng đồng bộ.

Thành phố đồng thời từng bước hình thành các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và tài chính hiện đại.

Đà Nẵng cam kết tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu, cơ chế thử nghiệm và tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với cộng đồng doanh nghiệp du lịch, công nghệ, startup, nhà đầu tư.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhận định, du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó, công nghệ, đổi mới sáng tạo và yếu tố con người cần được kết nối trong cùng một hệ sinh thái, lấy trải nghiệm du khách làm trung tâm.

Theo ông, công nghệ không phải đích đến mà phải trở thành một phần của hệ sinh thái tạo ra giá trị cho du khách.

Chủ tịch HORECFEX Vietnam Nguyễn Đức Quỳnh cho biết, diễn đàn nhằm kết nối doanh nghiệp, nhà quản lý, chuyên gia và đối tác trong lĩnh vực khách sạn, du lịch; đồng thời chia sẻ xu hướng, giới thiệu giải pháp công nghệ, thúc đẩy hợp tác trong chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh cho rằng, công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng dịch vụ nhưng yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định trong tạo dựng trải nghiệm và giá trị cốt lõi của ngành dịch vụ.

HORECFEX Vietnam 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 20 - 21/8, quy tụ gần 100 đơn vị trưng bày các sản phẩm dịch vụ, du lịch, hơn 40 phiên tham luận, thảo luận với khoảng 55 diễn giả đến từ 20 quốc gia.

Các nội dung diễn đàn tập trung vào ứng dụng AI, quản trị khách sạn, tối ưu doanh thu, bán hàng và tiếp thị, phát triển bền vững, dịch vụ ăn uống (F&B) và nguồn nhân lực.

Diễn đàn giới thiệu các giải pháp về tự động hóa, quản trị dữ liệu, phòng thông minh, quản lý năng lượng và vận hành bền vững; đồng thời tổ chức các chương trình kết nối giao thương, tạo cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

HORECFEX Vietnam do Ban tổ chức HORECFEX phối hợp với Liên Chi hội Khách sạn Việt Nam tổ chức, hướng tới xây dựng diễn đàn thường niên về công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành khách sạn, du lịch, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển ngành theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững./.

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