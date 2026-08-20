Hàng Việt đón cơ hội mới từ thị trường Nam Mỹ

Thương vụ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Paraguay và Uruguay cho biết thị trường Argentina, Uruguay và Paraguay đang mở ra những cơ hội cho hàng Việt khi các nền kinh tế này đẩy mạnh hội nhập, đầu tư và mở rộng quan hệ thương mại với các đối tác.

Theo số liệu từ Viện Thống kê và Điều tra Dân số Quốc gia Argentina (INDEC), 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nằm trong nhóm đối tác mà Argentina có thặng dư thương mại lớn, với Argentina xuất khẩu sang Việt Nam khoảng 1,801 tỷ USD và nhập khẩu từ Việt Nam 469 triệu USD, tương ứng mức thặng dư 1,332 tỷ USD.

Những cải cách kinh tế gần đây cùng việc đơn giản hóa thủ tục, nới lỏng quản lý ngoại hối và cắt giảm một số rào cản thương mại đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa nước ngoài tiếp cận thị trường. Đáng chú ý, Argentina đã đưa thuế nhập khẩu có xuất xứ ngoài Mercosur đối với điện thoại di động về 0% từ ngày 15/1/2026.

Cùng với đó, Argentina có nhu cầu đáng kể đối với thiết bị điện tử và linh kiện phục vụ hoạt động lắp ráp, viễn thông và tiêu dùng, trong khi Việt Nam đã hình thành năng lực sản xuất điện tử quy mô lớn. Linh kiện, bán thành phẩm, phụ kiện công nghệ và thiết bị phục vụ chuyển đổi số có thể trở thành những mặt hàng được hưởng lợi.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Paraguay và Uruguay, một cơ hội khác đang nổi lên là các dự án dầu khí ở Vaca Muerta, khai thác lithium, năng lượng tái tạo, logistics và hạ tầng đang tạo ra nhu cầu đối với máy móc, phụ tùng, thiết bị điện và vật tư sản xuất. Điều này đặt ra một hướng đi mới cho doanh nghiệp Việt Nam. Thay vì chỉ tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu ngắn hạn, doanh nghiệp có thể hướng tới trở thành nhà cung cấp cho các dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng tại Nam Mỹ.

Đáng lưu ý, nếu Argentina là thị trường lớn nhất, Uruguay và Paraguay lại có những lợi thế riêng. Uruguay có quy mô thị trường nhỏ nhưng môi trường kinh doanh tương đối cởi mở. Số liệu thương mại 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy tổng nhập khẩu của Uruguay tiếp tục duy trì ở quy mô lớn. Riêng tháng 6/2026, nhập khẩu giao hàng lên tàu (FOB) đạt khoảng 1,184 tỷ USD. Với thị trường dân số nhỏ, doanh nghiệp Việt Nam có thể phù hợp hơn với chiến lược phát triển các phân khúc ngách, đặc biệt là điện tử, máy móc, thực phẩm chế biến, dệt may và các sản phẩm tiêu dùng có chất lượng ổn định.

Trong khi đó, Paraguay có lợi thế về nông nghiệp, năng lượng và vị trí trong mạng lưới kinh tế Nam Mỹ. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, cơ hội tại Paraguay không nhất thiết chỉ nằm ở xuất khẩu hàng hóa mà còn có thể mở rộng sang máy móc nông nghiệp, thiết bị công nghiệp, phụ tùng và các sản phẩm phục vụ chế biến.

Đặc biệt, thủy sản và thực phẩm chế biến là những ngành có triển vọng. Đồng thời, Paraguay có thế mạnh về đậu tương, phụ phẩm nông nghiệp, bông và các sản phẩm chăn nuôi, những nhóm hàng có tính bổ trợ nhất định với nhu cầu sản xuất của Việt Nam. Việc kết nối hai chiều vì vậy có thể tạo nền tảng tốt hơn cho quan hệ thương mại dài hạn.

Thương vụ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Paraguay và Uruguay cho hay giai đoạn 2026-2030, điện thoại và linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị và công nghiệp hỗ trợ, thủy sản và thực phẩm chế biến là những lĩnh vực có triển vọng tại ba thị trường Argentina, Paraguay và Uruguay. Dệt may, giày dép và hàng tiêu dùng Việt Nam đã có chỗ đứng nhất định nhưng đang phải cạnh tranh mạnh với các quốc gia khác và các nhà cung cấp trong nội khối Mercosur. Vì vậy, đây là nhóm cần duy trì và mở rộng có chọn lọc thay vì chạy theo mục tiêu tăng sản lượng bằng mọi giá.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm phụ tùng xe máy ở nhà máy của Công ty Cổ phần xích líp Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Với nông sản, Argentina, Uruguay và Paraguay đều có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp nên Việt Nam khó cạnh tranh trực tiếp ở các sản phẩm phổ thông. Cơ hội phù hợp hơn nằm ở càphê chế biến, hạt tiêu, thực phẩm từ nông sản nhiệt đới, đồ uống, sản phẩm hữu cơ và những mặt hàng có giá trị gia tăng cao.

Cơ hội từ Nam Mỹ đang xuất hiện nhưng để biến cơ hội thành kim ngạch xuất khẩu thực tế, Việt Nam cần đi trước một bước trong xúc tiến thương mại thay vì chỉ tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm, hoạt động xúc tiến nên tập trung nhiều hơn vào kết nối doanh nghiệp với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và các dự án đầu tư tại Argentina, Uruguay và Paraguay. Đặc biệt, với nhóm máy móc, thiết bị và công nghiệp hỗ trợ, cần hướng tới những dự án cụ thể trong năng lượng, khai khoáng, logistics, nông nghiệp và hạ tầng. Đây là cách giúp doanh nghiệp Việt Nam chuyển từ những đơn hàng ngắn hạn sang quan hệ cung ứng dài hạn.

Cùng đó, việc xây dựng mạng lưới phân phối, dịch vụ hậu mãi và nhận diện thương hiệu tại địa bàn cũng trở nên rất quan trọng. Một sản phẩm có giá cạnh tranh nhưng thiếu đại lý, dịch vụ kỹ thuật và khả năng cung ứng ổn định sẽ khó giữ được thị phần trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao.

Ông Ngô Mạnh Khôi, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Argentina, kiêm nhiệm Paraguay và Uruguay, nhấn mạnh thương vụ luôn đánh giá Nam Mỹ là một trong những thị trường còn rất nhiều dư địa và tiềm năng cho hàng hóa Việt Nam. Một điểm đáng chú ý từ thực tế kết nối doanh nghiệp là không chỉ doanh nghiệp Việt tìm đường sang Nam Mỹ mà doanh nghiệp Nam Mỹ cũng đang chủ động tìm hiểu thị trường Việt Nam.

Ngày 22/7/2026, Công ty CMA Paraguay đã làm việc với Thương vụ Việt Nam tại Argentina để tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác và chuẩn bị khả năng đưa sản phẩm vào Việt Nam. Doanh nghiệp này cho biết có thể điều chỉnh bao bì, công thức, hương vị theo từng thị trường và sẵn sàng hợp tác sản xuất nhãn hàng riêng cho các hệ thống bán lẻ. Do đó, Thương vụ đã mời CMA tham gia Vietnam International Sourcing 2026 (VIS 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 3-5/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kết nối doanh nghiệp với nhà nhập khẩu, hệ thống siêu thị và chuỗi bán lẻ Việt Nam.

Điều này cho thấy yêu cầu khá rõ đối với hoạt động mở thị trường: doanh nghiệp không nên chờ đến khi mọi điều kiện hoàn thiện mới bắt đầu. Việc nghiên cứu thị trường, tìm đối tác, thử nghiệm sản phẩm và xây dựng mạng lưới phân phối cần được thực hiện sớm. Đây cũng là hướng cần được đặt ra trong xúc tiến thương mại sang Nam Mỹ. Với máy móc, thiết bị và công nghiệp hỗ trợ, hoạt động kết nối nên gắn với các dự án cụ thể về năng lượng, khai khoáng, logistics, nông nghiệp và hạ tầng. Với hàng tiêu dùng, cần chú trọng nhà nhập khẩu, hệ thống bán lẻ, đối tác bản địa và dịch vụ sau bán hàng.

Theo các chuyên gia thương mại, cùng với việc thúc đẩy đàm phán các cơ chế thương mại giữa Việt Nam và Mercosur, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần đi vào những vấn đề sát thực tế như thông tin thị trường bằng tiếng Tây Ban Nha, quy định nhập khẩu, tiêu chuẩn kỹ thuật, thanh toán, tỷ giá và kết nối đối tác. Bởi Nam Mỹ là thị trường xa nhưng đang có những khoảng mở mới. Nếu Argentina tạo dư địa từ cải cách và đầu tư, Uruguay có thể trở thành điểm kết nối khu vực còn Paraguay mở ra nhu cầu từ nông nghiệp và công nghiệp. Vấn đề là doanh nghiệp Việt phải biến những khoảng mở đó thành sự hiện diện thực tế thay vì chỉ dừng ở những chuyến xúc tiến hay đơn hàng ngắn hạn.

Các chuyên gia thương mại cũng cho rằng để đón cơ hội mới từ thị trường Nam Mỹ cần bắt đầu từ những bước đi thực chất như chọn đúng thị trường, sản phẩm, đối tác và xây dựng được năng lực phân phối tại chỗ mới có thể chuyển thành thị phần và chuỗi đơn hàng bền vững./.

Cửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ Uruguay là điểm đến nhiều triển vọng nhờ khả năng kết nối thuận lợi với toàn bộ khối Mercosur, qua đó giúp hàng hóa Việt Nam từng bước mở rộng hiện diện tại toàn bộ khu vực Nam Mỹ.