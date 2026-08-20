Việt Nam là nước xuất khẩu hải sản hàng đầu vào Campuchia trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Campuchia, nước này đã nhập khẩu khoảng 38.000 tấn cá ngừ và các sản phẩm hải sản khác với trị giá hơn 61 triệu USD trong nửa đầu năm 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa.

Việt Nam vẫn là nhà cung cấp chính cho thị trường hải sản nội địa của Campuchia, với kim ngạch xuất khẩu sang nước này đạt hơn 33 triệu USD.

Trung Quốc đứng thứ hai với các lô hàng trị giá hơn 16 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu từ các thị trường khác như Hong Kong (Trung Quốc), Australia, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia... đạt khoảng 10 triệu USD.

Quốc vụ khanh kiêm Người phát ngôn của Bộ Thương mại Pen Sovicheat cho biết Campuchia nhập khẩu đa dạng các mặt hàng hải sản để tiêu thụ trong nước, bao gồm cá ngừ, tôm tươi ướp đá, mực, hải sản đông lạnh, nghêu và sò điệp.

Mặc dù là nước nhập khẩu hải sản lớn, Campuchia cũng xuất khẩu các sản phẩm hải sản đánh bắt trong nước.

Quốc gia này đã xuất khẩu hơn 1.200 tấn hải sản sang các thị trường như Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Ấn Độ, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp và Canada, thu về hơn 1 triệu USD.

Trong năm 2025, Campuchia đã nhập khẩu khoảng 50.000 tấn sản phẩm hải sản với trị giá 74 triệu USD. Ngược lại, nước này xuất khẩu khoảng 1.600 tấn hải sản ra thị trường quốc tế, mang lại doanh thu hơn 940.000 USD.

Các sản phẩm hải sản xuất khẩu của Campuchia bao gồm hải sản đã chế biến như chả cá, chả tôm, trứng cá, cùng các loại sản phẩm hải sản khác.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Campuchia đang xúc tiến đăng ký Chỉ dẫn địa lý cho cua, ghẹ của biển Kep.

Sáng kiến này nhằm thương mại hóa loại đặc sản hải sản này, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Về lâu dài, sáng kiến này sẽ thúc đẩy xuất khẩu hải sản của Campuchia, đặc biệt là cua, ghẹ ở biển Kep, đồng thời sẽ củng cố vị thế của tỉnh ven biển này như một điểm đến hàng đầu dành cho du khách và những người yêu thích hải sản./.

Động lực mới trong hợp tác song phương Campuchia-Việt Nam Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia thúc đẩy hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD giữa hai quốc gia.