Ra quân cao điểm chống khai thác IUU trên vùng biển Lâm Đồng

Ngày 20/8, tại Cảng cá La Gi (phường Phước Hội), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai ra quân cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh. Đợt cao điểm chống khai thác IUU kéo dài đến giữa tháng 9/2026.

Các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp, giải pháp chống khai thác IUU, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU, cũng như theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Trọng điểm là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phương tiện, thuyền trưởng nâng cao nhận thức, chấp hành đúng chủ trương, pháp luật để ngư dân, nhất là chủ tàu thuyền hiểu rõ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã được cụ thể hóa bằng văn bản; nắm rõ về các chế tài xử phạt (của Việt Nam và của các nước liên quan); nâng cao tinh thần trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác tố giác tội phạm, cung cấp thông tin về các hoạt động vi phạm IUU.

Trung tá Hồ Anh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Lộc khẳng định, chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là trách nhiệm lâu dài trong xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hôm nay chính là bảo vệ sinh kế lâu dài của ngư dân, để biển luôn là nguồn sống, là điểm tựa cho các thế hệ ngư dân vươn khơi, bám biển và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

“Chúng tôi sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, phương tiện; tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác thủy sản; kiên quyết không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài,” Trung tá Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Lực lượng bộ đội biên phòng kiểm tra tàu cá ra vào tại cảng cá La Gi. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã điều động 28 lượt tàu, xuồng/148 lượt cán bộ chiến sỹ tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự và chống khai thác IUU trên vùng biển của tỉnh. Các đồn Biên phòng đã tổ chức 901 lượt tổ/3.590 lượt cán bộ chiến sỹ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên sông, bãi ngang; kiểm tra 4.354 lượt tàu cá.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chống khai thác IUU, Đại tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các lực lượng Bộ đội biên phòng rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp mua, bán tàu cá chưa khai báo, chưa đăng ký lại; tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, tàu cá thường xuyên hoạt động ở địa phương khác, tàu cá từ địa phương khác đến lưu trú, hoạt động lâu dài tại địa bàn... để có biện pháp quản lý, giám sát hiệu quả.

Đại tá Phạm Xuân Độ yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm soát 100% tàu cá xuất nhập bến, kết hợp xác nhận eCDT tại cảng; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên sông, trên biển, bãi ngang, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm để răn đe.

Các đơn vị phối hợp nắm chắc tình hình có liên quan, nhất là tình hình hoạt động của các phương tiện không đủ điều kiện, phương tiện thường xuyên hoạt động ở các tỉnh khác, phương tiện có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài... đề ra biện pháp quản lý, giám sát hiệu quả.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng số tàu cá toàn tỉnh là 8.177 tàu, đã được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia VNFishbase (đạt 100%). Trong đó: Tàu cá từ 12 m trở lên đăng kiểm còn hạn 3.397/3.868 tàu (đạt 87,82%); tàu cá từ 6m trở lên được cấp Giấy phép khai thác thủy sản còn hạn là 7.462/8.177 tàu (đạt 91,25%); tàu cá từ 15m trở lên được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm còn hạn là 1.733/1.902 tàu (đạt 91,11%); tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) là 1.891/1.902 tàu (đạt 99,42%)./.

Gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển nghề cá bền vững: Cần thực thi quyết liệt từ cơ sở Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Trần Đình Luân nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU, đồng thời phát triển nghề cá bền vững theo chuẩn mực quốc tế.