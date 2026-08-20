Dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ tăng ba tuần liên tiếp

Ngày 19/8, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô thương mại của nước này đã tiếp tục tăng trong ba tuần liên tiếp, trái ngược hoàn toàn với các dự báo giảm trước đó.

Cụ thể, trong tuần kết thúc ngày 14/8, lượng dầu thô dự trữ thương mại của Mỹ - không tính Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược - đã tăng thêm 4,4 triệu thùng, đạt mức 428,8 triệu thùng. Con số này tương đương với mức trung bình 5 năm của thời kỳ này.

Trước đó, một cuộc khảo sát các nhà phân tích của tờ The Wall Street Journal từng dự báo lượng dầu thô dự trữ của Mỹ sẽ giảm khoảng 1,6 triệu thùng.

Cũng trong tuần qua, Bộ Năng lượng Mỹ đã giải phóng 5,3 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, khiến lượng dự trữ của kho này giảm xuống còn 293,4 triệu thùng. Ngược lại, dự trữ dầu mỏ tại trung tâm giao nhận Cushing thuộc bang Oklahoma lại ghi nhận mức giảm 1,3 triệu thùng, xuống còn 21,3 triệu thùng.

Về năng lực khai thác, sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức trung bình 13,8 triệu thùng mỗi ngày, tăng nhẹ 25.000 thùng mỗi ngày so với tuần trước đó. Đồng thời, hoạt động nhập khẩu dầu thô giảm 746.000 thùng mỗi ngày xuống còn 6,6 triệu thùng mỗi ngày, trong khi xuất khẩu tăng thêm 1 triệu thùng mỗi ngày để đạt mức 4,1 triệu thùng mỗi ngày.

Đối với hoạt động lọc dầu, công suất sử dụng của các nhà máy đã tăng thêm 1 điểm phần trăm để đạt mức 97,2%. Lượng dầu thô đầu vào tại các nhà máy lọc dầu tăng thêm 215.000 thùng mỗi ngày, đạt mức 17,4 triệu thùng mỗi ngày. Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 0,3 điểm phần trăm trong cuộc khảo sát trước đó của tờ The Wall Street Journal.

Ngoài ra, dự trữ xăng của Mỹ cũng tăng thêm 688.000 thùng lên mức 209,4 triệu thùng, dù giới phân tích từng kỳ vọng sẽ giảm 1,5 triệu thùng. Mức dự trữ này hiện thấp hơn 5% so với mức trung bình 5 năm của thời kỳ này, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ xăng giảm 276.000 thùng mỗi ngày xuống còn 8,7 triệu thùng mỗi ngày.

Ngược lại, dự trữ các sản phẩm dầu chưng cất lại giảm 1,5 triệu thùng xuống còn 105,6 triệu thùng, thấp hơn 13% so với mức trung bình 5 năm cùng kỳ. Mức giảm thực tế này cao hơn nhiều so với dự báo giảm chỉ 300.000 thùng của các nhà phân tích./.

Giá dầu thô leo đỉnh ba tuần khi hy vọng đàm phán Mỹ-Iran mờ nhạt Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 15 xu (tương đương 0,17%) và chốt phiên ở mức 91,02 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 44 xu (0,52%) lên mức 84,94 USD/thùng.