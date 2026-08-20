Các cây cầu vượt nghìn tỷ qua sông Hồng phải hoàn thành vào tháng 7/2027

Các dự án cầu vượt sông Hồng tại thành phố Hà Nội đang được chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nhằm hoàn thành theo đúng chỉ đạo để góp phần đảm bảo lưu thông, giảm ùn tắc giao thông.

Theo ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, đến nay, 7 cây cầu bắc qua sông Hồng (gồm: Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở) đã bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới dự án.

Sau khi khởi công ngày 19/5/2025, Dự án cầu Tứ Liên đang được các nhà thầu thi công (Công ty Thái Bình Dương, Trung Chính, Phương Thành, Vincons) tập trung triển khai thi công các hạng mục.

Cụ thể, phần cầu chính đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi trụ tháp chính P37, P38 (84 cọc) và 2 bệ trụ chính P37, P38; đang thi công các đốt thân tháp và dầm ngang. Nút giao Nghi Tàm hoàn thành 144/167 cọc khoan nhồi; nút giao Trường Sa hoàn thành 84/346 cọc khoan nhồi. Cầu dẫn phía Nghi Tàm hoàn thành 230/642 cọc khoan nhồi, cầu dẫn phía Đông Anh 114/208 cọc khoan nhồi; hầm chui Quốc lộ 5 đã làm được 1.041/1.336 cọc. Giá trị sản lượng thi công đến nay đạt 1.468 tỷ/9.418 tỷ, tương ứng 15,58% giá trị hợp đồng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5km và vốn đầu tư 10.197,833 tỷ đồng. Giá trị sản lượng thi công đến nay đạt 1.528,47/7.370,72 tỷ đồng (20,74% giá trị hợp đồng).

Hiện, các nhà thầu thi công (Công ty Thái Bình Dương, VNVC E&C) đã thi công hoàn thành 80 cọc khoan nhồi 2 trụ tháp chính, đang triển khai thi công bệ trụ cầu chính T41, T42 (đã hoàn thành lớp bê tông bịt đáy, đang lắp dựng khung tầng bệ trụ T42, đang đập đầu cọc trụ T41). Các nhà thầu (Công ty Trung Chính, Đèo Cả, Licogi18, Thành Huy, Delta) đã huy động 18 mũi thi công triển khai thi công mặt bằng đúc dầm, đường công vụ và triển khai thi công khoan cọc nhồi phần cầu dẫn được 1.902/2.315 cọc, đúc 257/2.165 phiến dầm Super T, thi công 137/318 bệ trụ, 67/318 thân trụ, 23/318 xà mũ, lắp 14/2.165 phiến dầm Super T.

Với Dự án cầu Thượng Cát, theo báo cáo, hiện sản lượng thi công đạt khoảng 14,35%. Trong đó, phần cầu chính đã thi công hoàn thành cọc khoan nhồi trụ P29-P33 (118/118 cọc), hoàn thành đóng cọc ván thép 3 trụ (P29-P31); đã đổ xong bê tông bịt đáy 2 trụ P29-P30, hoàn thành đổ bê tông bệ đợt 2 trụ P31. Phần cầu dẫn đã thi công 348/1.036 cọc khoan nhồi (phía bờ Bắc 246 cọc; phía bờ Nam 102 cọc); hoàn thành 119 dầm Super-T, 11 bệ trụ, 3 thân trụ. Đối với phần đường, các nhà thầu đang dọn dẹp mặt bằng để chuẩn bị thi công.

Tại Dự án cầu Vân Phúc, các nhà thầu đang tập trung đẩy mạnh triển khai thi công các hạng mục: cầu chính dưới sông thi công được 98/102 cọc khoan nhồi; cầu cạn, cầu dẫn và các cầu trên tuyến 478/713 cọc khoan nhồi; đúc dầm được 243/868 phiến; thi công 43/72 bệ; 14/69 xà mũ trụ cầu cạn.

Đường găng các Trụ từ P52-P55 của cầu đúc hẫng vượt sông: Hiện đã bố trí 4 mũi thi công và thi công xong cọc khoan nhồi trụ P53, P54, đang triển khai thi công nốt 4 cọc khoan nhồi 2 trụ P52, P55 và đóng cọc ván thép thi công bệ trụ.

Cầu Hồng Hà đã triển khai thi công cả hai gói thầu XL trên toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao gồm với 30 mũi thi công, hoàn thành 931/941 cọc khoan nhồi; đổ bê tông các bệ, thân trụ (hoàn thành 168/225 đốt thân trụ); bê tông xà mũ 11/70 trụ; thi công đổ bê tông dầm đúc hẫng trụ 43, 44); 129/450 dầm Super T. Sản lượng thi công đạt khoảng 42,62%.

Cầu Mễ Sở phần cầu chính đã thi công được 116/116 cọc khoan nhồi, 4,5/6 bệ và một trụ. Cầu dẫn hoàn thành tất cả 373 cọc khoan nhồi, 32/66 bệ trụ, 22/66 thân trụ, 62/375 dầm Super-T. Phạm vi cầu vượt đê Tả Hồng - phía Hưng Yên thi công được các cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ. Sản lượng thi công đạt khoảng 41,62% và phấn đấu hoàn thành toàn bộ cầu trong tháng 10/2027.

Sau gần 8 tháng khởi công, Dự án cầu Trần Hưng Đạo đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, 7/7 bệ trụ cầu chính và đang đẩy nhanh thi công thân trụ, gia công kết cấu vòm thép. Đến giữa tháng 8/2026, sản lượng toàn dự án đạt gần 40%, nhiều hạng mục đang được triển khai đồng thời trên bờ và giữa sông Hồng.

Nhà thầu và công nhân thi công liên tục ngày, đêm để đẩy nhanh tiến độ các cầu vượt sông Hồng, thành phố Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện đơn vị thi công cho biết, hiện nay, tất cả đang dồn lực cho hạng mục quan trọng tiếp theo là thi công vòm thép. Toàn bộ 26.275 tấn thép kết cấu đã được đưa về nhà máy để gia công. Một số nhịp đã đạt khối lượng gia công lớn, trong đó TC2-TC3 đạt 67%, TC3-TC4 đạt 68%.

Dự kiến trong những ngày tới, các nhịp vòm thép đầu tiên sẽ bắt đầu được lắp dựng. Khi đó, hình tượng vòm thép mang biểu tượng vô cực - điểm nhấn kiến trúc của cầu Trần Hưng Đạo sẽ bắt đầu hiện rõ giữa sông Hồng.

Theo chỉ đạo của thành phố, các công trình phải hoàn thành vào khoảng tháng 7/2027 để phục vụ nhu cầu đi lại. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đang kiểm soát tiến độ theo kế hoạch, nếu hoàn thành vào tháng 7/2027, các cầu sẽ cơ bản hoàn thành trước tiến độ khoảng 6 tháng./.

Thành phố Hà Nội siết tiến độ thi công 7 dự án cầu vượt sông Hồng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương đưa mặt bằng đã được bàn giao vào thi công; kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng 7 dự án cầu vượt sông Hồng.