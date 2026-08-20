TP Hồ Chí Minh: Nhu cầu đi xe buýt và metro dự báo tăng cao dịp Quốc khánh 2/9

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhu cầu sử dụng xe buýt, metro để đi lại của hành khách dự báo tăng cao.

Hiện mạng lưới xe buýt nội tỉnh đang được thành phố áp dụng miễn phí, trong khi dự kiến tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) cũng miễn phí trong ngày 2/9.

Theo ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh), nhu cầu sử dụng các loại hình vận tải hành khách công cộng trên địa bàn (xe buýt, metro, buýt sông và các loại hình khác) có xu hướng tăng, đặc biệt tại các khu vực trung tâm thành phố, các đầu mối giao thông lớn như cảng hàng không, nhà ga, bến xe khách liên tỉnh và khu vực tổ chức lễ hội.

Dự báo sản lượng hành khách vận chuyển bằng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro Bến Thành-Suối Tiên) bình quân 80.995 hành khách mỗi ngày, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong 5 ngày nghỉ lễ, metro Bến Thành-Suối Tiên dự kiến vận hành 1.320 chuyến.

Do đó, tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên sẽ tăng số lượt tàu và thời gian hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu của người dân tham gia vui chơi tại trung tâm thành phố. Ngày 2/9, tuyến tàu điện này sẽ vận hành 264 lượt tàu và miễn phí vé cho người dân tham gia đi lại.

Thành phố Hồ Chí Minh miễn vé xe buýt góp phần tạo thói quen sử dụng phương tiện công cộng cho người dân, giúp giảm phát thải, bảo vệ môi trường sống. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Mạng lưới xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đón lượng khách tăng gần 30% so với kỳ nghỉ lễ năm 2025, với bình quân khoảng 280.000 hành khách mỗi ngày.

Dự kiến, 156 tuyến xe buýt của thành phố (109 tuyến xe buýt có trợ giá và 47 tuyến không trợ giá) sẽ thực hiện 19.245 lượt xe/ngày, tăng 8% so với cùng kỳ.

Nhu cầu đi lại của hành khách trên các tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất dự báo sẽ gia tăng so với ngày thường. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ thường xuyên theo dõi và điều chỉnh thông số hoạt động của tuyến xe buýt số 103, 109, 152, 72-1, 72-2 cho phù hợp với lưu lượng thực tế.

Trong khi đó, nhóm tuyến kết nối các bến xe khách liên tỉnh cũng được ghi nhận tăng so với ngày thường vào các cao điểm trước và sau lễ. Do đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng dự kiến thực hiện tăng thêm 447 chuyến trên các tuyến xe buýt số 13, 94, 171, 61-3, 61-8.

Các tuyến xe buýt tại khu vực ngoại thành cũng dự báo có lượng khách tăng trong dịp lễ năm nay, do đó đơn vị quản lý điều chỉnh thông số hoạt động của 5 tuyến xe buýt, với tổng số chuyến tăng khoảng 280 chuyến. Trong khi đó, tuyến buýt đường thủy số 1 cũng dự báo tăng 32% so với cùng kỳ, với 5.000 lượt hành khách mỗi ngày.

Cùng với metro và xe buýt, nhu cầu sử dụng xe đạp công cộng của hành khách sẽ tăng cao tại các khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là khu vực tổ chức các sự kiện. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cho biết sẽ phối hợp với đơn vị vận hành tăng cường công tác vận hành, điều phối phương tiện tại các trạm xe đạp công cộng khu vực xung quanh ga Bến Thành và ga Nhà hát Thành phố, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của người dân.

Trong kế hoạch phục vụ hành khách dịp lễ tới, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, rà soát để điều chỉnh kịp thời biểu đồ hoạt động của các tuyến xe buýt, biểu đồ chạy tàu điện phục vụ khu vực lễ hội, bến xe khách, ga Sài Gòn, ga Dĩ An, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng hàng không Côn Đảo… nhằm bảo đảm giải tỏa kịp thời hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông.

Các đơn vị có nhiệm vụ tổ chức tốt quản lý, vận hành hoạt động xe buýt, metro Bến Thành-Suối Tiên; đồng thời tăng cường nhân sự vận hành và xử lý sự cố trong thời gian cao điểm, tăng cường nhân sự trực tại các nhà ga có lưu lượng hành khách cao; bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng hành khách tại khu vực sảnh ga và ke ga.

Việc chỉnh trang, vệ sinh, bảo đảm sạch đẹp tại các bến xe khách, trạm trung chuyển, nhà ga, trạm dừng, nhà chờ xe buýt cũng được thực hiện để bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ Quốc khánh 2/9./.

Sẵn sàng đón lượng khách du lịch được dự báo tăng cao dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 Các điểm đến du lịch của Lào Cai tăng cường kiểm tra, rà soát các điều kiện phục vụ lễ hội, chào đón du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng; bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ trong kỳ nghỉ dài sắp tới.

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