Sẵn sàng đón lượng khách du lịch được dự báo tăng cao dịp nghỉ Quốc khánh 2/9

Lượng khách du lịch dịp 2/9 được dự báo tăng cao, các điểm đến du lịch của Lào Cai đang đồng loạt làm mới sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm với kỳ vọng mang lại cho du khách một kỳ nghỉ lễ ấn tượng trong môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp...

Chuỗi sản phẩm du lịch mùa thu hấp dẫn

Du lịch Lào Cai từ lâu đã nổi tiếng với các lễ hội theo mùa, trong đó lễ hội mùa thu thường gắn liền với chuỗi sự kiện mùa vàng trên ruộng bậc thang bởi mùa thu là thời điểm các bản làng vùng cao nơi đây khoác lên màu vàng rực rỡ trong tiết trời mát mẻ, núi rừng xanh biếc và những thửa ruộng bậc thang chuyển dần sang sắc vàng óng ả.

Đây cũng chính là thời điểm lý tưởng để du khách khám phá mùa lúa chín Tây Bắc và trải nghiệm hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao.

Đến Khu du lịch quốc gia Sa Pa dịp này, du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội, ngắm ruộng bậc thang vào mùa vàng và trekking (đi bộ đường dài) khám phá các bản làng, thưởng thức chương trình nghệ thuật dân gian độc đáo. Lễ hội được tổ chức tại nhiều khu vực trong thị xã Sa Pa và các điểm du lịch lân cận, tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Dịp này, Lễ hội Mùa thu Sa Pa và chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ 12 dự kiến diễn ra tối 23/8 tại khu vực Sân Quần với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sa Pa-Thu về trên miền Di sản.” Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh Sa Pa-Ngày hội mùa vàng đến du khách trong nước và quốc tế.

Vẻ đẹp của ruộng bậc thang dưới nắng vàng ở vùng cao Mù Cang Chải (Lào Cai). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong đó có Lễ hội Mùa vàng bản Mây diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 2/9 tại Bản Mây (ga đi cáp treo Fansipan); Carnaval Thổ cẩm Tây Bắc vào ngày 4/9 tại khu vực Sân Quần và một số tuyến phố chính ở trung tâm Sa Pa; tái hiện phiên chợ vùng cao và Chợ tình Sa Pa vào ngày 5/9 tại Sân Công viên Văn hóa các dân tộc Sa Pa; Giải Marathon vượt núi Việt Nam 2026 VMM diễn ra từ ngày 17-20/9; Đêm hội Trăng rằm 2026 vào ngày 25/9 tại Sân Quần... Những trải nghiệm gần gũi này giúp hành trình du lịch Sa Pa mùa thu trở nên đa dạng, phong phú hơn.

Gia đình chị Hoàng Thị Thủy (Ninh Bình) có kế hoạch lựa chọn Sa Pa trong kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới. Chị được bạn bè chia sẻ về vẻ đẹp của biển mây bồng bềnh và khung cảnh núi rừng Hoàng Liên Sơn hùng vĩ khi tham quan đỉnh Fansipan. Do đó, gia đình chị lên kế hoạch ngoài tham gia lễ hội thì nhất định phải khám phá đỉnh Fansipan. Chị hy vọng rằng đây thực sự là điểm đến góp phần làm phong phú trải nghiệm trong hành trình khám phá Lễ hội Mùa thu Sa Pa 2026 của gia đình.

Một điểm đến khác cũng được du khách yêu thích là cao nguyên trắng Bắc Hà. Tại đây, Festival Mùa thu năm 2026 với chủ đề “Hương sắc Mùa thu” quy tụ nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm du lịch đặc trưng của vùng đất Bắc Hà trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Chuỗi hoạt động bắt đầu từ ngày 28/8 và kéo dài đến ngày 6/9, với nhiều sự kiện được tổ chức tại Dinh thự Hoàng A Tưởng, Chợ Văn hóa Bắc Hà, sân vận động trung tâm xã cùng các điểm du lịch khác. Một điểm nhấn của chương trình là hoạt động đua ngựa-nét đặc trưng gắn với đời sống văn hóa của vùng cao Bắc Hà tại sân vận động trung tâm xã. Không gian ẩm thực bản địa cũng là một nội dung đáng chú ý của Festival với phần ra mắt “Mâm cơm Bắc Hà,” giới thiệu những món ăn đặc trưng như thắng cố, lợn bản, gà đen, xôi ngũ sắc, rượu ngô... Đặc biệt, du khách có thể tham gia cùng làm cốm truyền thống với người dân thôn Na Lo và thưởng thức các món ăn chế biến từ cốm.

Xuyên suốt từ ngày 28/8 đến ngày 6/9, tại Bắc Hà còn diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm tại các điểm du lịch, du khách có thể cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn tại đồi Ngải Thầu, đồi cỏ Na Hối; tham quan Di tích lịch sử quốc gia Đền Bắc Hà; khám phá Núi Cóc, núi Âm Dương, thác Bản Zai và nhiều cảnh quan đặc trưng của vùng cao nguyên.

Sẵn sàng "đón sóng" du khách

Hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: TTXVN phát)

Các điểm đến du lịch của Lào Cai đang tăng cường kiểm tra, rà soát các các điều kiện phục vụ lễ hội, chào đón du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng; bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày; quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng du lịch năm 2026.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Sa Pa thông tin, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát các các điều kiện phục vụ lễ hội, chú trọng công tác trang trí, khánh tiết, chỉnh trang cảnh quan khu vực tổ chức; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; kiểm tra, sửa chữa và duy trì hệ thống điện chiếu sáng, bảo đảm các điều kiện về điện phục vụ chương trình.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông cũng được quan tâm, tập trung rà soát phương án phân luồng giao thông tại khu vực tổ chức và các tuyến đường liên quan, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, hạn chế ùn tắc trong thời gian diễn ra lễ hội.

Một góc chợ phiên Bắc Hà. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tại homestay La Beaute, thôn Na Lo, xã Bắc Hà, khách đã đặt kín phòng trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ. Cơ sở lưu trú có tầm nhìn đẹp hướng ra cánh đồng lúa chín vàng nên được nhiều du khách lựa chọn. Chủ cơ sở đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện vật chất, nhân lực để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách.

Chị Ma Thị Chú, quản lý homestay cho biết, cơ sở đã được chỉnh trang sạch đẹp để mỗi du khách bước chân vào sẽ thấy được sự gọn gàng và thoải mái nhất có thể. Thực phẩm tại homestay đều có nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý như ngày thường, không tăng giá trong dịp lễ.

Theo bà Phạm Thị Non, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Hà, thông qua Festival Mùa thu năm 2026, xã chú trọng xây dựng hình ảnh địa phương thân thiện, văn minh nhằm nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch. Xã tuyên truyền tới các thành viên trong Câu lạc bộ du lịch không nâng giá các sản phẩm dịch vụ, đảm bảo theo quy định của nhà nước; các cơ quan chức năng triển khai kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng ẩm thực; đảm bảo an ninh trật tự, hành lang, vỉa hè trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội.

Ngoài ra, để tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp phục vụ khách du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và các tháng cuối năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch ở tỉnh triển khai hướng dẫn đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, nhất là với các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các đối tượng đeo bám, gây phiền hà cho du khách, bố trí đủ nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Các địa phương, cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo thời tiết, kịp thời tạm dừng các chương trình du lịch đến những vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết xấu cho đến khi tình hình thời tiết ổn định để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách./.

"Lễ mừng cơm mới" và chuỗi hoạt động du lịch "Sắc vàng Di sản" 2026 tại Lào Cai "Lễ mừng cơm mới" từng bước trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Púng Luông; thông qua các sự kiện, Lào Cai phấn đấu đón trên 295 nghìn lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 250 tỷ đồng.

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