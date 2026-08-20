Phát huy tiềm năng du lịch từ Công viên địa chất Đắk Nông

Trải rộng trên diện tích gần 4.760 km2 thuộc 22 xã, phường phía Tây tỉnh Lâm Đồng (chiếm tới 73,1% diện tích tự nhiên toàn tỉnh Đắk Nông cũ), Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông được hình thành qua hàng triệu năm vận động kiến tạo địa chất.

Vùng đất núi lửa giữa cánh đồng bazan - kỳ quan địa chất hiếm có

Nằm giữa những cánh rừng bazan, hệ thống hang động núi lửa ở phía Tây Lâm Đồng không chỉ là một kỳ quan địa chất hiếm có mà còn là vùng đất giàu giá trị về thiên nhiên, lịch sử, khảo cổ và văn hóa gắn với đời sống của người dân bản địa với nhiều câu chuyện mang màu sắc huyền thoại vừa kỳ thú vừa hấp dẫn.

Ngoài ra, hệ thống hang động núi lửa là "bảo tàng" địa chất tự nhiên quý hiếm. Theo các nhà khoa học, toàn bộ khu vực được hình thành từ hoạt động của các hệ thống đứt gãy kiến tạo, tạo nên những dòng dung nham bazan và hệ thống hang động độc đáo.

Mỗi hang có đặc điểm riêng về chiều dài, cấu trúc, dấu tích dòng chảy dung nham, thạch nhũ và địa mạo, phản ánh lịch sử vận động của lớp vỏ trái đất qua hàng triệu năm. Nổi bật nhất là hang C7 - hang động núi lửa dạng ống, được xác định là dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Bên trong hang là không gian rộng lớn với 3 tầng địa mạo, những khối đá bazan xếp chồng tự nhiên, các dải nhũ đá và vòm hang cao vút tạo nên khung cảnh kỳ vĩ.

Các nhà khoa học đã phát hiện nhiều di chỉ khảo cổ, đặc biệt là bộ di cốt người tiền sử có niên đại khoảng 6.000-7.000 năm thuộc Văn hóa Hòa Bình. Đây là một trong những phát hiện có ý nghĩa toàn cầu bởi rất hiếm nơi trên thế giới tìm thấy dấu tích cư trú của người tiền sử ngay trong hệ thống hang động núi lửa. Những phát hiện này mở ra nhiều hướng nghiên cứu về quá trình thích nghi và sinh tồn của con người trong môi trường núi lửa cổ.

Thác Liêng Nung - điểm thu hút du khách tới tham quan

Là một điểm đến thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, thác có cấu tạo rất đặc biệt, vách đá cao 30m trên một cái vòm hang lớn, nhô ra nơi dòng nước đổ xuống suối Đăk Nia bên dưới, trần vòm hang là những khối đá lục giác xếp liền kề nhau, trong hang thảm thực vật sống động, bắt mắt tạo nên không gian huyền ảo.

Từ độ cao khoảng 35m dòng nước đổ xuống mạnh mẽ, mang theo luồng không khí đầy bụi nước mát lạnh, tạo nên dòng thác hùng vỹ, trắng xóa. Xung quanh thác là cảnh quan thiên nhiên hoang dã với rừng cây nguyên sinh với nhiều cây cổ thụ tỏa bóng mát, đặc biệt xung quanh thác là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa.

Thác Liêng Nung là một trong những cảnh quan kỳ thú và hấp dẫn của tỉnh Đắk Nông được quy hoạch thành khu du lịch sinh thái với diện tích rộng hơn 84ha.

Đã từ lâu, không gian thác Liêng Nung đã trở thành điểm thu hút nhiều du khách gần xa đến tham quan, trải nghiệm và cũng là địa điểm tổ chức nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào nơi đây.

Thác Liêng Nung là một trong những điểm di sản địa chất và cảnh quan tiêu biểu thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. (Ảnh: TTXVN)

Trải nghiệm hành trình hấp dẫn trên bản đồ du lịch

Những năm qua, tỉnh Lâm Đồng định vị đây là không gian trải nghiệm, nơi du khách có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp không nơi nào có được của thiên nhiên, văn hóa và con người Tây Nguyên.

Một trong những định hướng quan trọng đó là phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông thành "Xứ sở của những âm điệu," nơi mà âm thanh của thiên nhiên và con người hòa quyện, tạo nên những giai điệu tuyệt vời.

Là vùng đất có bề dày lịch sử và kho tàng văn hóa phong phú của nhiều dân tộc cùng sinh sống. Những lễ hội truyền thống như: Lễ cúng bến nước, Lễ mừng lúa mới, Lễ hội cồng chiêng của người Mạ, M'nông, Êđê... vẫn được lưu giữ, trở thành sản phẩm du lịch giàu bản sắc.

Đặc biệt, các nghề thủ công như dệt thổ cẩm, làm rượu cần cùng những phong tục, tập quán độc đáo mang đến cho du khách cơ hội khám phá đời sống văn hóa bản địa một cách chân thực. Trong đó, sử thi (Ot N'Drong) và Nghệ thuật trình diễn dân gian Nau M'Pring của người M'nông đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách.

Nỗ lực đưa di sản thành động lực phát triển

Để những giá trị di sản thực sự trở thành động lực phát triển, nhiều chính sách hỗ trợ đã được tỉnh Lâm Đồng triển khai. Theo đó, người dân được khuyến khích, đào tạo nghề, hỗ trợ mô hình sản xuất, phát triển homestay và xây dựng các sản phẩm du lịch. Hệ thống hạ tầng, dịch vụ du lịch từng bước được đầu tư, hoàn thiện, tạo điều kiện nâng cao chất lượng trải nghiệm và mang lại sinh kế bền vững cho người dân.

3 tuyến du lịch của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông được thiết kế theo các chủ đề trải nghiệm, kết nối 13 điểm di sản địa chất, 10 điểm di sản văn hóa vật thể, 6 điểm di sản thiên nhiên cùng 3 di sản văn hóa phi vật thể và nhiều điểm đến cộng đồng.

Mỗi hành trình mở ra một không gian văn hóa đặc sắc, nơi thiên nhiên và con người cùng tạo nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất phía Tây Lâm Đồng.

Song song với phát huy nội lực, địa phương cũng tích cực mở rộng hợp tác trong mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Với sự hội tụ của những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học và văn hóa bản địa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến của du lịch địa chất, du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa, góp phần đưa hình ảnh Cao nguyên M’nông đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế./.

Bảo tồn Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông, hướng tới phát triển bền vững Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông để tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Công viên địa chất này.

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