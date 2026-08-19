Hàn Quốc hủy toàn bộ Lễ hội hoa đảo Geoje do thiệt hại từ mưa lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, thành phố Geoje, tỉnh Nam Gyeongsang ngày 19/8 thông báo hủy toàn bộ Lễ hội hoa đảo Geoje lần thứ 20, theo kế hoạch trước đó diễn ra từ ngày 30/10-8/11, do khu vực tổ chức lễ hội bị thiệt hại nghiêm trọng bởi đợt mưa lớn vừa qua.

Thông tin từ chính quyền thành phố cho biết đây là lần đầu tiên lễ hội hoa, một trong những sự kiện văn hóa-du lịch tiêu biểu của đảo Geoje, bị hủy kể từ khi được tổ chức cách đây 2 thập kỷ.

Trung tâm Công nghệ nông nghiệp Geoje và Vườn thực vật Geoje nơi tổ chức lễ hội, đã bị ngập trên diện rộng. Khu vực quảng trường cỏ rộng 4.377 m², Công viên chủ đề Nongsim rộng 4.000 m², nhà kính lớn cùng nhiều khu vực ngoài trời và trong nhà đều chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lớn cuối tuần qua.

Mưa lớn cũng làm hư hại nhiều mô hình hoa cúc cỡ lớn, đồng thời khiến khoảng 24.000 cây hoa cúc trồng tại các bồn hoa và chậu bị ngập. Một số cơ sở vật chất quan trọng chuẩn bị cho lễ hội cũng chịu thiệt hại. Các thiết bị điều khiển chính của Jungle Dome, công trình được xem là một trong những địa danh của Geoje, cùng các thiết bị vận hành tại khu trải nghiệm côn trùng thuộc Bảo tàng Khoa học nông nghiệp đều bị nước tràn vào, gây thiệt hại.

Chính quyền Geoje cho biết quá trình khôi phục các cơ sở bị ảnh hưởng sẽ cần nhiều thời gian, trong khi lễ hội năm nay được chuẩn bị với quy mô đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm. Vì vậy, thành phố quyết định hủy sự kiện để tập trung toàn lực cho công tác khắc phục hậu quả.

Một quan chức thành phố Geoje cho biết chính quyền đã chuẩn bị nhiều chương trình đa dạng hơn mọi năm nhân dịp 20 năm lễ hội được tổ chức song sự kiện buộc phải hủy do tác động từ thiên tai bất khả kháng.

Thành phố sẽ huy động tối đa các thiết bị và nguồn lực sẵn có để đẩy nhanh quá trình khôi phục, đồng thời cam kết tổ chức một lễ hội an toàn và quy mô hơn vào năm 2027./.

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