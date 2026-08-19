Phát hiện cơ chế giúp giảm viêm nhanh cho cơ thể

Trái với quan niệm phổ biến rằng nên phân tán sự chú ý để giảm cảm giác đau, các nhà khoa học Israel phát hiện việc chủ động tập trung vào vùng cơ thể đang bị đau và viêm có thể giúp phản ứng viêm giảm nhanh hơn. Phát hiện này mở ra hướng nghiên cứu mới về khả năng sử dụng sự chú ý của não bộ để hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến viêm.



Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, nghiên cứu này do các nhà khoa học thuộc Đại học Bar-Ilan (Israel) thực hiện và công bố trên tạp chí Nature Human Behaviour (Anh).

Nhóm nghiên cứu tiến hành thử nghiệm trên 57 người từ 20-45 tuổi, sử dụng phương pháp thử histamine trên da để tạo phản ứng viêm cấp tính có kiểm soát. Những người tham gia được yêu cầu tập trung chú ý vào cảm giác tại vùng da bị viêm hoặc xem video nhằm phân tán sự chú ý.



Trong khoảng 20 phút tiếp theo, các nhà khoa học đo mức độ sưng, đỏ của da tại 6 thời điểm, đồng thời theo dõi nhịp tim, nhiệt độ da, mạch và nhịp thở. Kết quả cho thấy sự khác biệt xuất hiện chỉ sau khoảng 1 phút. Gần 90% số người tham gia có phản ứng viêm thấp hơn khi tập trung vào vùng bị viêm, trong khi tổng mức sưng và đỏ thấp hơn khoảng 1,5 lần so với thời điểm họ bị phân tán sự chú ý.



Theo Tiến sĩ Liron Rozenkrantz thuộc Khoa Y Azrieli của Đại học Bar-Ilan, kết quả nghiên cứu cho thấy các quá trình nhận thức có thể tác động đến cách cơ thể tự điều hòa và não bộ có khả năng tham gia điều chỉnh phản ứng miễn dịch.

Nghiên cứu này cũng bổ sung bằng chứng về mối liên hệ giữa hoạt động của não và hệ miễn dịch, vốn chủ yếu được nghiên cứu thông qua các yếu tố như căng thẳng, kỳ vọng hoặc hiệu ứng giả dược.



Các nhà khoa học lưu ý rằng nghiên cứu mới chỉ xem xét phản ứng viêm cấp tính trên da ở người khỏe mạnh, vì vậy chưa thể kết luận việc tập trung vào cảm giác đau có tác dụng tương tự đối với vết thương, viêm mạn tính hay bệnh tự miễn.

Tuy nhiên, phát hiện này có thể mở đường cho việc phát triển các phương pháp huấn luyện sự chú ý như một biện pháp hỗ trợ, kết hợp với điều trị y khoa truyền thống đối với một số bệnh liên quan đến viêm./.

Các loại thực phẩm chống viêm nên bổ sung cho cơ thể Các nghiên cứu cho thấy một số loại thực phẩm có thể giúp giảm viêm mãn tính. Chúng bao gồm dầu ôliu, một số loại quả mọng, trái cây, rau củ, gia vị và cá.