Lào - một trong những điểm du lịch ấn tượng nhất thế giới năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, ngành du lịch Lào vừa đón nhận thêm một tin vui lớn khi Geographic Expeditions (GeoEx), hãng lữ hành danh tiếng của Mỹ chuyên về các tour khám phá độc lạ (off-the-beaten-path), công bố danh sách các điểm du lịch hấp dẫn nhất năm 2027, trong đó có quốc gia Đông Nam Á này.

Theo báo cáo “Where to Travel in 2027” của GeoEx, Lào đã vượt qua nhiều đề cử để trở thành một trong 7 điểm du lịch ấn tượng nhất thế giới năm 2027, sánh vai cùng những cái tên nổi tiếng khác như khu vực Balkan, Ai Cập, Namibia, Peru, Uzbekistan và miền Tây Nhật Bản.

Đánh giá của GeoEx dựa trên các tiêu chí khắt khe như tính bản địa nguyên bản, khả năng tiếp cận, giá trị trải nghiệm tương xứng và sức hút văn hóa đặc trưng.

Ông Brady Binstadt, Tổng Giám đốc GeoEx, chia sẻ: “Qua 44 năm thiết kế các hành trình khai phá thế giới, chúng tôi nhận ra rằng những chuyến đi tuyệt vời nhất phải mang lại trải nghiệm đa dạng, sự thấu hiểu văn hóa sâu sắc và tạo dựng mối liên kết bền chặt, khắc sâu trong tâm trí du khách suốt đời."

Trong bối cảnh xu hướng du lịch chậm (Slow Travel) đề cao tính trải nghiệm sâu và cảm nhận không gian lên ngôi trên toàn cầu, Lào nổi lên như một câu trả lời trọn vẹn.

Mộc mạc và tĩnh lặng, Lào sở hữu sự hòa quyện hoàn hảo giữa không gian Phật giáo, thiên nhiên núi rừng nguyên sơ cùng nhịp sống êm đềm dọc dòng sông Mekong vốn vẫn giữ trọn nét truyền thống lâu đời.

Báo cáo của GeoEx cũng đề cao lòng hiếu khách chân thành của người dân Lào. Không chỉ dừng lại ở di sản thế giới Luang Prabang, sức hút của Lào còn lan tỏa đến những bản làng hẻo lánh, các khu chợ địa phương rực rỡ sắc màu và nền ẩm thực dân dã nhưng đầy tinh tế.

Sự ghi nhận này mang lại tín hiệu rất tích cực cho ngành du lịch của Lào. Đây là cơ hội vàng để các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú trong nước của Lào nâng cấp chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh bản địa nhằm đón đầu làn sóng du khách phân khúc cao cấp tìm đến khám phá “đất nước Triệu Voi”./.

Luang Prabang là một trong 50 địa điểm đẹp nhất thế giới Với những ngôi chùa Phật giáo, những khu chợ sôi động và dòng sông Mekong tuyệt đẹp, Luang Prabang không chỉ mang đến sự yên bình của Lào, mà còn là thiên đường cho một kỳ nghỉ thư thái.