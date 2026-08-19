Nghỉ lễ 2/9: Người Việt đi tìm trải nghiệm “một Việt Nam khác”

“Đi đâu?” không còn là câu hỏi quan trọng trước mỗi kỳ nghỉ. Giờ đây, người Việt quan tâm hơn tới “Ở đó có gì thú vị để trải nghiệm?” Thay đổi tưởng nhỏ, nhưng lại cho thấy sự dịch chuyển trong cách người Việt lựa chọn điểm đến. Bởi họ ngày càng hiểu rõ mình muốn gì ở một chuyến đi.

Đó có thể là quãng nghỉ thực sự được relax (thư giãn), những món ăn đáng nhớ, một câu chuyện văn hóa chưa từng biết, hay đơn giản chỉ là cảm giác đứng giữa một vùng đất lạ mà mình chưa tới… Với kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, xu hướng nhu cầu ấy càng được nhận diện rõ ràng. Đặc biệt, kết quả khảo sát từ các nền tảng trực tuyến như Agoda, Traveloka, Booking.com… cũng mở ra những điều thú vị.

Khi “nghỉ dưỡng” đã khác xưa

Người thành thị có thể nằm cả ngày trong một căn phòng đẹp, nhưng điều họ thực sự cần sau nhiều tháng làm việc là được đưa cơ thể ra khỏi môi trường quen thuộc: thảnh thơi tản bộ dưới tán cây, ngâm mình dưới làn nước nóng, nghe suối chảy róc rách thay vì chuông thông báo điện thoại, một giấc ngủ ngon lành giữa không gian tĩnh mịch… Đây là lý do những điểm đến có thiên nhiên và sản phẩm wellness (chăm sóc sức khỏe) đang trở nên tiềm năng.

Đại diện nền tảng Agoda gợi ý nếu muốn một phiên bản khác của “chữa lành,” Măng Đen là lựa chọn đáng thử. Không chỉ vì khí hậu mát mẻ và những rừng thông tách biệt với nhịp sống đô thị, mà bởi ở đó có thể kết hợp nghỉ ngơi với nhiều trải nghiệm có nhịp nhẹ nhàng: trekking nhẹ, khám phá thác, nhâm nhi càphê giữa rừng, thưởng thức những món ngon địa phương rồi trở về một homestay nhỏ đẹp đẽ.

Biển hồ chè, điểm đến dành cho những người muốn hòa mình vào thiên nhiên Gia Lai. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Hoặc với một kỳ nghỉ thiên về chăm sóc cơ thể, Kim Bôi (Phú Thọ) có lợi thế mà không phải điểm đến nào cũng sở hữu: nguồn khoáng nóng. Một buổi chiều ngâm mình trong làn nước ấm, rồi ăn một bữa tối phong vị Mường, có thể mang đến cảm giác nghỉ ngơi sâu hơn nhiều so với việc chỉ đổi từ căn hộ này sang một khách sạn khác.

Điểm đáng chú ý là du lịch wellness đang dần rời khỏi phạm vi của những khu nghỉ dưỡng cao cấp. Nó trở thành một nhu cầu sống: tìm nơi khiến mình ngủ ngon hơn, thở sâu hơn và tạm quên đi những bộn bề nơi phố thị.

Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, ông Branavan Aruljothi, cho biết khảo sát cho kỳ nghỉ 2/9 của nền tảng cho thấy 57% du khách Việt lên kế hoạch đi biển và 46% mong muốn tìm về với thiên nhiên núi rừng.

“Du khách ngày nay ngày càng có chủ đích và kỹ lưỡng hơn trong cách họ lên kế hoạch. Họ tìm kiếm những hành trình mang đậm dấu ấn cá nhân, với những điểm đến có thể đáp ứng những trải nghiệm mà họ mong muốn," ông Branavan Aruljothi nói.

Đi để bước vào một nền văn hóa

Một trong những thay đổi thú vị nhất của du lịch hiện nay là sự “lên ngôi” của ẩm thực. Sức hấp dẫn của những trải nghiệm vị giác đang trở thành một trong những lý do chính để người Việt xách balo lên đường.

Các chuyên gia nhận định, trong năm 2026, thư giãn, khám phá văn hóa và trải nghiệm ẩm thực là ba động lực lớn của thị trường nội địa. Nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka cũng ghi nhận xu hướng tương tự.

Việc tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống đã góp phần phát triển du lịch Huế. (Ảnh: Cục Du lịch quốc gia)

Phó Chủ tịch Thương mại Traveloka, bà Baidi Li nhận định: “Dữ liệu của chúng tôi cho thấy ẩm thực không còn là yếu tố bổ trợ cho chuyến đi, mà đã trở thành động lực chủ chốt định hình quyết định du lịch.” Nhận định này đáng chú ý bởi nó cho thấy người ta không còn đơn giản hỏi “đến Huế ăn gì,” mà có thể bắt đầu từ câu hỏi ngược lại: “Mình muốn ăn món này, vậy phải đến đâu?”

Huế là một điểm đến đặc biệt và khác biệt. Bởi Huế không chỉ là nơi hội tụ của di sản kiến trúc, mà đến đó du khách có thể “đọc lịch sử” qua một mâm cơm. Từ ẩm thực cung đình đến những món ăn dân gian như bún bò, cơm hến, bánh bèo, bánh lọc…, từng lớp món ăn lại mở ra một câu chuyện về vùng đất từng là kinh đô.

Agoda gần đây cũng đánh giá Huế là điểm đến nổi bật nhờ nền ẩm thực cung đình, nơi hương vị gắn bó mật thiết với lịch sử và nền văn hóa cố đô.

Nhưng trải nghiệm đáng giá nhất ở Huế không nhất thiết là tìm một nhà hàng sang trọng. Đó có thể là buổi sáng đi chợ Đông Ba, ăn một món dân dã, rồi ghé qua khu vườn nhà rường, nghe người địa phương kể chuyện về món ăn rồi buổi chiều mới rảo bước đến Đại Nội.

Khi ấy, ẩm thực không đơn thuần là thứ giúp no bụng sau một ngày tham quan. Nó trở thành một cách “đọc” điểm đến.

Giờ đây, du khách Việt không chỉ muốn “xem” văn hóa nữa. Một ngôi nhà cổ, một làng nghề hay một bản làng chỉ được nhớ lâu nếu họ có cơ hội trở thành một phần nhỏ để trải nghiệm đời sống nơi ấy.

Du khách tìm hiểu đời sống đồng bào Khmer. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Dữ liệu của Traveloka dịp 2/9 cho thấy khách Việt đang tìm những hành trình kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá lịch sử, văn hóa và trải nghiệm bản địa. Đáng chú ý, đại diện nền tảng này nhận định khách đi biển cũng không chỉ tắm biển, mà muốn tìm hiểu đời sống làng chài, làng nghề ven biển, ẩm thực và di tích địa phương.

Vậy nếu muốn “sống cùng văn hóa,” đi đâu? Hoàng Su Phì (Tuyên Quang) là một gợi ý đáng giá hơn nhiều so với việc chỉ “săn” những bức ảnh ruộng bậc thang.

Chuyến đi có thể bắt đầu bằng việc ở homestay của người dân, đi bộ qua những thửa ruộng, ăn cơm nhà dân, tìm hiểu cách người Dao, người Nùng hay người Mông canh tác và dành buổi tối nghe câu chuyện đời sống bản làng cùng gia chủ.

Điểm đến khi ấy ngoài phong cảnh, “đậm chất” hơn khi du khách biết ai làm ra bữa cơm mình ăn, ai trồng thửa ruộng trước mắt, vì sao ngôi nhà được dựng như vậy, hay tại sao một nghi lễ vẫn được cộng đồng gìn giữ…

Đó là giá trị mà một tour check-in khó chạm tới.

Đi để trở về với một phiên bản khác

Có một nghịch lý thú vị: càng có nhiều thông tin về du lịch, du khách càng dễ chán những nơi ai cũng biết, cũng đi.

Thông tin từ Booking.com, 40% du khách Việt có kế hoạch tránh những điểm du lịch quá tải, 35% dự định đi “né” mùa cao điểm và 31% tìm kiếm những điểm đến có nhiệt độ mát mẻ hơn. Đáng chú ý, 55% trong nhóm chọn những điểm yên tĩnh hơn nói họ không muốn góp phần vào tình trạng quá tải du lịch.

Du lịch Việt ngày càng hấp dẫn du khách với những cung đường giàu trải nghiệm. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Đây không còn đơn thuần là câu chuyện “né đông để được chụp ảnh đẹp.” Nó phản ánh tâm lý: muốn cảm nhận một nơi trước khi nơi ấy trở thành một phiên bản được “sản xuất hàng” loạt cho khách du lịch. Nhu cầu đó mở ra cơ hội cho những điểm đến thứ cấp.

Thay vì tiếp tục chen giữa một trung tâm du lịch quá quen thuộc, có thể thử Quy Nhơn, Cần Thơ, Côn Đảo hay những vùng ven đô ít được nhắc đến. Booking.com ghi nhận Quy Nhơn, Cam Ranh và Cần Thơ nằm trong nhóm những điểm đến ít được biết đến hơn nhưng tăng trưởng tìm kiếm thời gian qua.

Đặc biệt, Côn Đảo là một lựa chọn có chiều sâu với biển, rừng, hệ sinh thái và lịch sử trong cùng một không gian. Chuyến đi vì thế có thể không cần quá nhiều hoạt động. Đi rừng, ra biển, thăm di tích, ăn hải sản và dành thời gian hòa mình vào vùng đảo sống chậm, thế là đủ.

Có lẽ đây mới là điều đáng nói nhất về kỳ nghỉ 2/9 năm nay. Năm ngày nghỉ không nhất thiết phải biến thành một cuộc chạy đua qua hàng loạt địa danh, cũng không nhất thiết phải được chứng minh bằng số kilomet đã di chuyển.

Sau một thời gian dài du lịch theo những “top điểm đến,” những bức ảnh phải có mặt trên mạng xã hội và những lịch trình được lấp đầy từng giờ, giá trị của một chuyến đi đang quay trở lại với điều căn bản nhất: nó khiến người ta cảm thấy thế nào khi trở về.

Giới trẻ ngày nay có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa bản địa. (Ảnh minh họa: Vương Công Nam/Vietnam+)

Một bữa cơm Huế khiến ta hiểu thêm về một vùng đất. Một đêm nhà sàn giúp ta biết một cộng đồng đang sống ra sao. Một buổi sáng bên ruộng bậc thang khiến ta nhận ra thiên nhiên không phải phông nền. Một lần ngâm mình trong khoáng nóng khiến cơ thể thực sự được nghỉ. Một hòn đảo vắng giúp ta nhớ cảm giác không cần phải vội.

Đó là những trải nghiệm khó quy đổi thành số lượt check-in. Nhưng chính chúng mới tạo nên ký ức.

Và có lẽ, “một Việt Nam khác” mà du khách đang tìm trong kỳ nghỉ 2/9 không phải một Việt Nam chưa từng được nhìn thấy. Đó là Việt Nam quen thuộc nhưng được “ngấm” theo một cách khác: chậm hơn, sâu hơn và gần gũi với đời sống hơn./.

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