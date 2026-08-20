Ninh Bình giải quyết dứt điểm vướng mắc tại các dự án nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có 53 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang và nhà lưu trú công nhân được chấp thuận, với quy mô khoảng 51.612 căn.

Theo tiến độ đăng ký của các chủ đầu tư, trong năm 2026 dự kiến hoàn thành khoảng 8.984 căn. Mặc dù vậy, hiện vẫn còn một số vướng mắc làm ảnh hưởng tới tiến độ các dự án cần được tỉnh giải quyết dứt điểm.

Xác định rõ các điểm nghẽn

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm so với yêu cầu. Việc thực hiện quỹ đất 20% tại một số dự án chưa đáp ứng tiến độ; một số khó khăn về giải phóng mặt bằng, đất đai, phòng cháy, chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục liên quan chưa được tập trung giải quyết kịp thời.

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, yêu cầu đặt ra là phải giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn đang làm chậm tiến độ một số dự án. Từ công tác giải phóng mặt bằng, đất đai, quỹ đất 20%, hạ tầng kỹ thuật, cấp điện đến phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục liên quan, do đó, tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư vào cuộc quyết liệt, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý, không để khó khăn kéo dài ảnh hưởng đến mục tiêu chung.

Các cư dân làm thủ tục nhận bàn giao căn hộ nhà ở xã hội ở Ninh Bình. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết nhiệm vụ trước mắt được tỉnh xác định là tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã giao, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân, nhất là những dự án có khả năng hoàn thành và có sản phẩm trong năm 2026.

Các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan phải tăng cường phối hợp, xử lý ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo, tránh tình trạng công việc bị đùn đẩy hoặc kéo dài.

Với cách làm chuyển từ theo dõi chung sang quản lý tiến độ theo từng dự án, từng nhóm vấn đề và từng trách nhiệm cụ thể; đây là cơ sở để tỉnh Ninh Bình ưu tiên nguồn lực, tháo gỡ những nút thắt có khả năng tác động trực tiếp đến thời điểm hoàn thành và đưa sản phẩm nhà ở vào sử dụng.

Trong số những vấn đề được xác định cần tập trung xử lý, đất đai và giải phóng mặt bằng là những khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án. Do vậy tỉnh Ninh Bình giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; đồng thời, tiếp tục rà soát, đề xuất bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê phù hợp quy hoạch và nhu cầu thực tế.

Trách nhiệm của chính quyền cơ sở cũng được đặt ra rõ ràng hơn. Ủy ban Nhân dân các xã, phường có dự án phải tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án; cùng với đó là yêu cầu chủ động phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư trong quá trình triển khai, hạn chế phát sinh những vướng mắc mới.

Cụ thể như Ủy ban Nhân dân phường Hồng Quang được tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nhà ở xã hội tại các ô đất NXH-05, NXH-06 thuộc Khu đô thị mới phía Nam sông Đào, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 31/8/2026.

Đây là một trong những nhiệm vụ có thời hạn cụ thể, thể hiện yêu cầu gắn trách nhiệm của địa phương với tiến độ của từng dự án.

Gắn trách nhiệm chủ đầu tư với tiến độ và chất lượng công trình

Cũng theo ông Trần Anh Dũng, một giải pháp quan trọng khác là kiểm soát chặt trách nhiệm của các chủ đầu tư. Theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ đầu tư phải tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai dự án đúng chủ trương đầu tư, hồ sơ pháp lý và tiến độ đã cam kết; đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quỹ đất 20%, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy và môi trường.

Một dự án nhà ở xã hội. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Việc kiểm soát tổng mức đầu tư cũng được đặt ra nhằm bảo đảm các dự án được triển khai đúng quy mô, tiêu chuẩn, định mức và suất vốn đầu tư, phù hợp điều kiện thực tế của từng dự án, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ giữa các dự án trên địa bàn.

Đối với các dự án đang chậm tiến độ, chủ đầu tư phải nghiêm túc rà soát, xác định nguyên nhân và chủ động khắc phục. Nếu phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; không được để tình trạng chậm tiến độ kéo dài mà không xác định được nguyên nhân hoặc trách nhiệm.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình Nguyễn Văn Lượng, một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường kiểm tra, phân loại dự án theo tiến độ thực tế. Sở Xây dựng được giao chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện từng dự án theo đúng chủ trương đầu tư, hồ sơ pháp lý và cam kết của chủ đầu tư; đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ trách nhiệm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20%.

Đối với các dự án chậm tiến độ, phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư liên quan, từ đó đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Cụ thể, hiện sở đã và đang tích cực chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn để triển khai các thủ tục pháp lý dự án đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội tại phường Duy Hà và Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Bích Đào, phường Hoa Lư, theo lộ trình đã đặt ra; cùng với đó sẽ khẩn trương tham mưu thực hiện thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Tây Phù Vân, phường Phù Vân, để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định.

Bên cạnh việc tháo gỡ thủ tục và mặt bằng, nguồn lực tài chính được xác định là một điều kiện quan trọng để bảo đảm tiến độ các dự án. Do vậy tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cân đối, bố trí nguồn lực thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê thuộc trách nhiệm đầu tư của Nhà nước.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu khẩn trương tham mưu bố trí nguồn vốn để triển khai các thủ tục đầu tư Dự án xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, bảo đảm tiến độ khởi công trong năm 2026 theo yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm rà soát, cập nhật, dự báo nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; phối hợp xác định nhu cầu, vị trí và quy mô phát triển nhà lưu trú công nhân, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp để đôn đốc, thu hút đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương không chỉ hoàn thành về số lượng mà còn phải bảo đảm đúng quy định, tiến độ, chất lượng, đúng đối tượng và đúng mục tiêu chính sách; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách./.

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh xây dựng nhà ở xã hội gắn với chỉnh trang đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc xây dựng nhà ở xã hội, cải thiện hạ tầng kỹ thuật, giao thông, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân.

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