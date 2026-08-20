Xã hội

Agribank dành hơn 9 tỷ đồng ưu đãi sinh viên nhân dịp khai trường

Ngân hàng Agribank dành hơn 9 tỷ đồng ưu đãi cho sinh viên mở tài khoản, tích điểm đổi quà hấp dẫn nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

Hạnh Dung
Agribank dành hơn 9 tỷ đồng ưu đãi sinh viên nhân dịp khai trường. (Ảnh: Vietnam+)
Agribank dành hơn 9 tỷ đồng ưu đãi sinh viên nhân dịp khai trường. (Ảnh: Vietnam+)

Đồng hành cùng sinh viên bước vào năm học 2026-2027, Agribank tung chương trình "Gom điểm mỗi ngày - Đổi quà mê say" với tổng ngân sách ưu đãi lên tới hơn 9 tỷ đồng.

Chương trình diễn ra từ ngày 18/8 đến hết 30/11/2026, áp dụng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên toàn quốc khi mở tài khoản và đăng ký ứng dụng Agribank Plus.

Tham gia chương trình, khách hàng sinh viên được nhận trọn bộ “combo” ưu đãi hấp dẫn, gồm: nhận ngay 50.000 đồng khi mở tài khoản thanh toán; voucher đa năng giảm 50% cùng nhiều ưu đãi về phí dịch vụ.

Đặc biệt, từ ngày 18/8 đến hết ngày 31/10/2026, sinh viên có thể tích lũy điểm thưởng từ các giao dịch, hoạt động trên Agribank Plus như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm trực tuyến, mở tiền gửi trực tuyến, cập nhật sinh trắc học… để chinh phục các mốc quà và đổi những phần quà hấp dẫn như: tai nghe Apple AirPods 4, vali du lịch, hộp quà chào mừng, vé xem phim đồng giá 1.000 đồng, voucher VNPAY-QR.

Ngoài ra, hướng tới năm học 2026-2027, Agribank dành 60,7 tỷ đồng triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục trên cả nước, tập trung vào lĩnh vực đầu tư cơ sở vật chất trường học, đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn./.

(Vietnam+)
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