Người kỹ sư Việt góp sức xây nhịp cầu Việt Nam-Nhật Bản

Sinh sống và làm việc tại Nhật Bản nhiều năm, anh Nguyễn Tuấn Ngọc, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Fukui, là kỹ sư xây dựng, quản lý thi công công trình, đồng thời trực tiếp đào tạo các kỹ năng nghề như vận hành xe nâng, hàn hơi tại Trung tâm đào tạo máy xây dựng Nihonkenki.

Không chỉ hỗ trợ người lao động Việt Nam nâng cao tay nghề, thích nghi với môi trường làm việc tại Nhật Bản, anh còn tham gia kết nối nguồn nhân lực, doanh nghiệp và kỹ thuật giữa hai nước thông qua JA.VI Bridge.

Từ những công việc cụ thể đó, anh Nguyễn Tuấn Ngọc đang từng bước góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nhật Bản và hướng những kinh nghiệm tích lũy được ở nước ngoài trở về phục vụ quê hương, đất nước.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Tokyo, anh Tuấn Ngọc khiêm tốn chia sẻ anh “chỉ là một người Việt Nam đang cố gắng làm tốt công việc của mình trên đất Nhật Bản.”

Hiện anh đang trực tiếp quản lý thi công tại Công ty Cổ phần JTM, đồng thời tham gia đào tạo kỹ năng nghề tại Trung tâm đào tạo máy xây dựng Nihonkenki.

Hằng ngày, anh có cơ hội làm việc cùng các kỹ sư, công nhân và doanh nghiệp Nhật Bản. Điều anh luôn nhắc anh em là: hãy để người Nhật nhớ đến người Việt bằng sự chăm chỉ, trách nhiệm và uy tín.



Bên cạnh đó, thông qua JA.VI Bridge, anh kết nối doanh nghiệp, nguồn nhân lực và kỹ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Anh khẳng định nếu mỗi người Việt đều làm tốt công việc của mình thì hình ảnh đất nước sẽ đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Và đó cũng là cách mà anh thể hiện tình yêu với quê hương.



Thông qua công việc đào tạo kỹ năng nghề và giới thiệu nhân lực, anh đã chứng kiến nhiều lao động Việt Nam trưởng thành, có thu nhập ổn định và phát triển sự nghiệp tại Nhật. Anh chia sẻ có rất nhiều câu chuyện khiến anh xúc động.

Có những bạn khi mới sang Nhật rất nhút nhát, chưa biết tiếng Nhật, chưa có tay nghề và luôn lo lắng về tương lai. Sau một thời gian được đào tạo, làm việc tại các công trình của JTM hoặc các doanh nghiệp đối tác, các bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Có người trở thành tổ trưởng, có người quản lý đội thi công, có người đủ điều kiện bảo lãnh gia đình sang Nhật và có cuộc sống ổn định.



Điều khiến anh cảm thấy vui nhất không phải là các bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là các bạn biết sống có trách nhiệm, biết giúp đỡ những người đến sau và vẫn luôn hướng về quê hương.

Khi một người Việt trưởng thành, anh tin rằng đó cũng là một đóng góp nhỏ cho đất nước.



Anh từng chia sẻ mong muốn đưa công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý của Nhật Bản đến gần hơn với Việt Nam.

Theo anh, điều Việt Nam có thể học nhiều nhất từ Nhật Bản không chỉ là công nghệ, mà còn là con người và cách làm việc. Đó là kỷ luật, sự đúng giờ, tinh thần trách nhiệm, quản lý chất lượng, an toàn lao động và tư duy cải tiến liên tục.



Trong công việc tại JTM, anh cho biết anh luôn cố gắng áp dụng những tiêu chuẩn quản lý của Nhật vào từng công trình, từ khâu chuẩn bị hồ sơ, an toàn lao động cho đến cách tổ chức thi công.

Thông qua JA.VI Bridge, anh mong muốn kết nối nhiều hơn các doanh nghiệp hai nước để người lao động Việt Nam không chỉ sang Nhật làm việc mà còn học được kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và sau này mang những điều đó trở về phục vụ quê hương. Tôi nhấn mạnh đầu tư vào con người luôn là sự đầu tư bền vững nhất.



Với JA.VI Bridge, anh luôn nhấn mạnh vai trò là “cầu nối” giữa Việt Nam và Nhật Bản. Theo anh, cầu nối không chỉ được xây bằng kinh tế, mà còn được xây bằng niềm tin và tình người.

Cộng đồng người Việt tại Nhật có thể góp phần rất nhiều thông qua việc tôn trọng pháp luật, giữ gìn hình ảnh đẹp của người Việt, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giao lưu văn hóa và hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn.

Bản thân anh cũng luôn cố gắng tham gia các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ bà con, kết nối doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn trẻ mới sang Nhật.

Anh mong mỗi người Việt đều là một “đại sứ” của đất nước mình. Khi người Nhật yêu mến người Việt, mối quan hệ giữa hai quốc gia cũng sẽ ngày càng bền chặt hơn.



Nhìn về chặng đường phía trước, anh chia sẻ không có những mục tiêu quá lớn lao. Điều anh mong muốn là tiếp tục làm tốt công việc của mình mỗi ngày.

Tại JTM, anh sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao, đào tạo thêm nhiều lao động Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn làm việc của Nhật Bản.

Thông qua JA.VI Bridge, anh hy vọng sẽ kết nối được nhiều doanh nghiệp hơn, mở rộng các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, đưa công nghệ và kinh nghiệm quản lý của Nhật Bản đến gần hơn với Việt Nam.



Xa hơn nữa, anh mong có thể góp phần xây dựng một thế hệ kỹ sư và người lao động Việt Nam vừa giỏi chuyên môn, vừa có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm.

Anh luôn tin rằng dù ở đâu, chỉ cần mỗi người Việt cố gắng làm tốt công việc của mình, giữ chữ tín và không ngừng học hỏi thì đó cũng là một cách thiết thực để cống hiến cho quê hương.



Cuối cuộc nói chuyện, anh xúc động chia sẻ niềm tự hào là người Việt Nam. Và dù sống, làm việc ở Nhật Bản, trái tim anh vẫn luôn hướng về đất nước, với mong muốn góp phần mình để Việt Nam ngày càng phát triển và vươn xa./.

Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản chủ động góp sức vào hội nhập quốc tế Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản nhấn mạnh tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Nhật.

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