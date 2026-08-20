Kiều bào tại Thái Lan giữ gìn và tiếp nối truyền thống cách mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, hòa trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tám mùa Thu lịch sử của dân tộc, tối 19/8, Hội người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận tổ chức chương trình gặp mặt chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9 và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Thái Lan kiêm Chủ tịch Hội Doanh nhân Thái-Việt toàn Thái Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubokul, cùng đại diện một số hội người Việt Nam tại các địa phương của Thái Lan tham dự chương trình, cùng đông đảo bà con kiều bào tại Bangkok và vùng phụ cận.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm ơn những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan với vai trò là cầu nối quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan, hiện đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Đại sứ mong muốn bà con tiếp tục đồng hành cùng chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước vun đắp quan hệ tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết Nghị quyết số 23 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài mà Bộ Chính trị vừa ban hành tiếp tục khẳng định chủ trương này, đồng thời đề ra những định hướng mới nhằm tạo môi trường thuận lợi để kiều bào đóng góp nhiều hơn cho công cuộc phát triển đất nước, gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc, hòa nhập và phát triển tại nước sở tại, cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Đại sứ Phạm Việt Hùng biểu dương vai trò cầu nối của kiều bào vào mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Chúc mừng Hội người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận vừa kiện toàn Ban Chấp hành, trong đó ông Đỗ Xuân Lộc được bầu làm Chủ tịch Hội và bà Nguyễn Thị Mùi làm Trưởng ban Phụ nữ, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Thái Lan Hồ Văn Lâm mong muốn Hội tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát triển cộng đồng, đẩy mạnh kết nối và phối hợp chặt chẽ với các hội người Việt Nam trên toàn Thái Lan, qua đó xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh và có vị thế tại xã hội sở tại.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bangkok, bà Nguyễn Thị Lợi, 78 tuổi, cho biết bà thường xuyên tham dự các cuộc gặp mặt cộng đồng và mong muốn Hội thu hút thêm nhiều kiều bào tham gia các hoạt động chung, nhất là các chương trình như Xuân quê hương và những dịp lễ, Tết truyền thống của dân tộc.

Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Đông, đại diện chuỗi nhà hàng Phở Vân, bày tỏ niềm vui và tự hào khi là thế hệ trẻ kiều bào tại Bangkok được đóng góp vào các hoạt động cộng đồng.

Anh cho rằng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan cũng tạo thêm điều kiện để hoạt động kinh doanh, trong đó có lĩnh vực nhà hàng, phát triển, đồng thời thúc đẩy kiều bào hướng về quê hương, đất nước.

Là người gắn bó với cộng đồng nhiều năm, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubokul cho biết Hội hiện duy trì quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc khu vực nhà nước và tư nhân tại Thái Lan. Qua đó, Hội góp phần hỗ trợ thế hệ kế cận, đặc biệt là thanh niên người Thái gốc Việt, tăng cường kết nối, hợp tác và cùng làm việc.

Ông Sanan khẳng định trên cương vị Chủ tịch Hội, ông sẽ nỗ lực trang bị thêm kiến thức, nâng cao năng lực cho thế hệ trẻ trong cộng đồng, đồng thời mong muốn mọi người tiếp tục chung tay hợp tác tích cực, sáng tạo, góp phần xây dựng Hội ngày càng phát triển.

Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Chương trình gặp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi. Bà con kiều bào cùng hòa chung những lời ca về quê hương, đất nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các tiết mục của các nghệ sỹ và dàn nhạc truyền thống đến từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh./.

Kiều bào tại Thái Lan phát huy vai trò cầu nối hữu nghị Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập thành công, trở thành những nhân tố tích cực góp phần vun đắp tình hữu nghị.