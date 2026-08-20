Lào Cai: Cơ sở chế biến dược liệu được hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án

Cơ sở chế biến dược liệu, doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng các điều kiện theo quy định được hỗ trợ một lần tối đa 50% kinh phí đầu tư mua mới máy móc, dây chuyền, thiết bị phục vụ chế biến; mức hỗ trợ tối đa lên tới 10 tỷ đồng/dự án.

Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI ban hành ngày 11/8/2026.

Nghị quyết nhằm khuyến khích phát triển sản xuất dược liệu theo hướng hình thành vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu với cơ sở bảo quản, chế biến và tiêu thụ; qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 03/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển dược liệu chiến lược tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050.

Theo Nghị quyết, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân sản xuất giống dược liệu trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ một lần, tối đa 50% tổng mức đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng và mua mới thiết bị phục vụ sản xuất giống; mức hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng/dự án.

Đối với trồng dược liệu tập trung, dự án, phương án trồng dược liệu thuộc nhóm dược liệu quý, hiếm có quy mô vùng nguyên liệu từ 0,5ha trở lên và nhóm dược liệu thông thường từ 2ha trở lên sẽ hỗ trợ 1 lần tối đa 70% chi phí mua giống, vôi bột, chế phẩm sinh học, phân hữu cơ, hệ thống tưới, thiết bị cảm biến môi trường, nhà kính, nhà lưới đối với diện tích trồng mới.

Mức hỗ trợ tối đa đối với nhóm dược liệu quý, hiếm là 1 tỷ đồng/ha; nhóm dược liệu thông thường tối đa 100 triệu đồng/ha (phương thức hỗ trợ: sau đầu tư).

Phát triển dược liệu trong rừng (tuân thủ theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp) được hỗ trợ 1 lần xây dựng phương án nuôi, trồng, phát triển, thu hoạch cây dược liệu tối đa 400.000 đồng/ha.

Đối với trồng mới dược liệu trong rừng, nhóm dược liệu quý, hiếm được hỗ trợ tối đa 70% chi phí với mức tối đa 500 triệu đồng/ha; nhóm dược liệu thông thường tối đa 100 triệu đồng/ha.

Hỗ trợ vùng nguyên liệu dược liệu được chứng nhận đạt tiêu chuẩn (GACP Việt Nam) hoặc GACP-WHO: Nghị quyết dành chính sách hỗ trợ đối với các vùng nguyên liệu được chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu của Việt Nam (GACP Việt Nam) hoặc GACP-WHO. Đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân có vùng nguyên liệu được chứng nhận đạt tiêu chuẩn GACP.

Theo Nghị quyết, tỉnh hỗ trợ 100% chi phí tư vấn, đánh giá, cấp giấy chứng nhận vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn GACP, với mức tối đa 200 triệu đồng/dự án, phương án.

Đối với cấp mã số vùng trồng dược liệu, chính sách hỗ trợ 100% chi phí thuê tư vấn, đánh giá, phân tích mẫu đất, mẫu nước và chất lượng sản phẩm; mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/mã số vùng trồng.

Để thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị dược liệu, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở bảo quản dược liệu đối với doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở được hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư mua mới máy móc, dây chuyền, thiết bị phục vụ bảo quản dược liệu như sấy, chiếu xạ, khử trùng, đông lạnh, bảo quản sinh học; mức hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng/dự án. Cơ sở bảo quản phải có diện tích kho tối thiểu 200m², thể tích tối thiểu 600m³.

Để được hưởng chính sách này, các các cơ sở có hoạt động chế biến dược liệu sử dụng làm thuốc hoặc nguyên liệu làm thuốc phải đáp ứng, duy trì đáp ứng Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GMP) theo quy định của pháp luật về dược; công suất thiết kế tối thiểu từ 3 tấn nguyên liệu/ngày trở lên; Máy móc, dây chuyền, thiết bị được hỗ trợ có hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp, hóa đơn, chứng từ hợp lệ./.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu trở thành vùng trồng dược liệu trọng điểm quốc gia Định hướng đến năm 2035, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu trở thành vùng trồng dược liệu trọng điểm quốc gia; hình thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước với hệ thống hạ tầng đồng bộ.