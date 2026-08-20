Bộ Y tế đề nghị Hà Nội kiểm tra nội dung quảng cáo sản phẩm DK-Betics Gold

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho hay tối 19/8 đã có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội về việc phối hợp xử lý vi phạm.

Theo cơ quan chức năng, hiện có thông tin phản ánh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DK-Betics Gold do Công ty cổ phần Dược Khoa (Số 9 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội) công bố, sản phẩm được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy Tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 7615/2020/ĐKSP ngày 13/8/2020, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3433/2020/XNQC-ATTP ngày 23/10/2020.

Trên các website sản phẩm nêu trên đang được quảng cáo không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, sử dụng hình ảnh bác sỹ để quảng cáo…

Hành vi này vi phạm quy định tại Điều 52 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 129/2021/NĐ-CP).

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị Quyết 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung cơ quan truyền thông phản ánh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm trên.

Cơ quan có liên quan xử lý vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả giải quyết về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 05/9/2026./.

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